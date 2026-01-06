Raportul Artmark: Piața de artă a atins noi recorduri în 2025, cu o creștere semnificativă față de anul precedent. Care au fost cel mai bine vândute opere

Vânzările Artmark Grup, care este lider al pieței de artă în cele trei țări în care operează – România, Croația și Bulgaria – au crescut cu peste 11% în 2025, față de anul anterior

Rezultatele obținute în 2025 de Artmark Grup demonstrează, încă o dată, că arta rămâne un bun de patrimoniu cu lichiditate, memorie și valoare durabile, potrivit reprezentanților casei de licitații.

Mai concret, Artmark a realizat anul trecut, prin licitații, vânzări totale de 15,31 milioane de euro, prin 59 de evenimente de licitație, ceea ce reprezintă o creștere cu peste 11% față de 2024, când s0a ajuns la un total de 13,78 milioane de euro.

Defalcat, în România, vânzările cumulate au însumat 12,8 milioane de euro, față de 12,7 milioane de euro în 2024.

„O evoluție mică, dar pozitivă, constând într-o creștere de 0,8%, semnificativă raportat la climatul economic mai dificil al anului 2025. Și rata de adjudecare s-a menținut robustă, la peste 70% din numărul loturilor puse în vânzare, ceea ce reconfirmă apetitul constant al publicului educat pentru bunuri culturale cu valoare patrimonială”, arată reprezentanții Artmark.

Cele două filiale ale grupului Artmark din Europa de Est au înregistrat creșteri mai mari, care sunt apreciate drept normale raportat la momentul procesului de infrastructurare și modernizare a acestor piețe de artă, debutat de curând: Croația – 1,81 milioane de euro, Bulgaria, 2,23 milioane de euro, în 2025, cu 69,16%, respectiv cu 63,97% mai mult față de 2024.

Cele mai importante recorduri realizate în licitațiile Artmark ale anului 2025:

Recordul anului pentru Nicolae Grigorescu („Nimfă dormind”) — 330.000 de Euro)

Recordul anului pentru Nicolae Tonitza („La Balcic”) — 160.000 de Euro

Recordul anului pentru Theodor Aman („Liliac pe satin verde”) — 115.000 de Euro

Recordul anului pentru artă croată: Vlaho Bukovac („Pictures”) — 90.000 de Euro

Recordul anului pentru artă bulgară: Jaroslav Věšín („Hunting scene near Sofia) — 82.500 de Euro

Recordul anului pentru Ion Ţuculescu („Cei ce se plimbă”) — 120.000 de Euro

Recordul anului pentru un artist român în viață: Ştefan Câlţia („Actorii”) — 62.500 de Euro

Recordul anului pentru un contemporan bulgar: Ivan Vukadinov („Church”) — 25.000 de Euro

Recordul anului pentru un contemporan iugoslav: Ljubo Ivančić („Rainy Landscape”) — 25.000 de Euro

Recordul anului pentru gravură: Francisco Goya („Logodna”, gravură primită cadou de Nicolae Ceaușescu din partea regelui Spaniei, Juan Carlos I) — 18.000 de Euro

Recordul anului pentru o fotografie istorică: Mihai Eminescu (după clișeul lui Jan Tomas din Praga, în 1880) — 5.000 de Euro

Recordul absolut pentru o icoană românească: „Maica Domnului cu Pruncul”, de Nicolae Grigorescu — 90.000 de Euro

Recordul anului pentru icoană pe sticlă: „Înfricoşătoarea Judecată de Apoi” (atribuită lui Matei Țâmforea, din Cârțișoara, 1884) — 8.000 de Euro

Recordul anului pentru o icoană pe lemn: „Maica Domnului cu Pruncul (Doamna Îngerilor)” (de Costandin Zugravul, școală brâncovenească) — 40.000 de Euro

Recordul anului pentru o carte veche: Colegatul cu „Dacia”, de János Bethlen, și „Istoria Daciei sau a Transilvaniei”, de Johannes Tröster (ediție în limba germană, Nuremberg, 1666) — 5.500 de Euro

Recordul anului pentru o carte modernă: „Poesii”, de Mihai Eminescu, ediție princeps (Bucureşti, 1884) — 6.000 de Euro

Recordul anului pentru o medalie: Medalie Gabriel Bethlen, emisă cu ocazia încoronării ca Rege al Ungariei, 1620 — 4.250 de Euro

Recordul anului pentru o monedă: Ducat, Matei Corvin (cca. 1482-1489, bătută la Baia Mare, aur) — 8.000 de Euro

Recordul anului pentru militaria: Sabie Katana, semnată Masahiro (de la începutul perioadei Edo) — 8.000 de Euro

Recordul anului pentru un ceas: Ceas Rolex DayDate, din aur roz, cu diamante – 45.000 de Euro

Recordul anului pentru o bijuterie: Splendid inel din platină, decorat cu diamant solitaire 4,5 ct – 37.688 de Euro

Recordul anului pentru o poșetă: Impresionantă poșetă de bal, din aur alb și galben, decorată cu o coroană de diamante – 24.000 de Euro

Recordul anului pentru o sticlă de vin: Petrus, Pomerol, 2019, 1st x 1,5l, piesă de colecție, în cutia originală și sigilată – 5.000 de Euro

Recordul anului pentru o sticlă de whisky: Macallan Single Highland Malt Scotch Whisky, 53 ani vechime – 18.000 de Euro

Recordul anului pentru artă decorativă: Garnitură de șemineu Henri Houdebine, stil Louis XV – 5.000 de Euro

Recordul anului pentru mobilier de artă: Set format din birou și jilț Art Nouveau, Paris, datat 1899 – 7.000 de Euro

Recordul anului pentru o piesă de mineralogie: Lot de pepite din aur cu puritate mare (probabil 24K), cca. 295g – 21.000 de Euro

Ce urmează în 2026

Debutul anului 2026 păstrează o tradiție definitorie pentru Casa A10 by Artmark, astfel prima licitație a Anului Nou, intitulată „Licitație de Lichidare a Patrimoniului unei Galerii Bucureștene”, oferă prețul unic de pornire de numai 100 de euro, fără rezerve, pentru toate operele.

Sub marca „Hanul cu Tei 1833”, acest tip de eveniment este o pledoarie constantă pentru accesibilitate, formarea de noi colecții și vitalitatea pieței. De asemenea, tot în ianurie, Artmark dedică un spațiu important iubitorilor de grafică europeană — evenimentul intitulat „Pe tărâmul fanteziei” aduce în portofoliu opere ale reunumiților Salvador Dalí, Pablo Picasso, René Magritte și Marc Chagall.

Ambele evenimente ale lunii ianuarie se vor desfășura exclusiv online, pe Platforma Artmark Live, marți (27 ianuarie), respectiv miercuri (28 ianuarie), de la ora 12.00 – pot participa toți cei care au conturi pe artmark.ro sau deschid conturi online, gratuit, aici. Dar expozițiile pot fi accesate, ca de obicei, nu doar pe site-ul artmark.ro, ci și la Palatul Cesianu-Racoviță (din str. C.A. Rosetti nr. 5 — București). Intrarea este mereu liberă, zilnic (de luni până duminică), de la 10.00 la 20.00, potrivit Artmark.