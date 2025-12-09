Un nud rar al lui Nicolae Grigorescu și o gravură a lui Goya – la licitația de iarnă Artmark

Casa de licitații A10 by Artmark anunță prezentarea la licitația de iarnă a unor piese de patrimoniu de interes major, care provin atât din arta occidentală, cât și din cea de la noi.

Rarități absolute sunt un nud al lui Nicolae Grigorescu și o lucrare a pictorului spaniol Francisco Goya.

De ce este considerată rară lucrarea lui Grigorescu? Pentru că pictorul român nu obișnuia să picteze nuduri. Acestea au fost mai degrabă studii din perioada anilor de facultate de la Paris și nu o preocupare artistică în sine.

De ce este rar un nud de Grigorescu

Cu toate acestea, experții Artmark poziționează lucrarea lui Grigorescu pe locuri de top, pentru studiul anatomiei și redarea fidelă a carnalității, pe care Grigorescu a redat-o sub forma binecunoscută a „Țărăncuțelor” sale.

Nudul, ca temă autonomă, nefiind o preocupare în sine, conferă lucrării prezentate în licitație titlul de excepționalitate. Este intitulat „La izvor” și a fost realizat în 1860.

Prețul de pornire este de 50.000 de euro.

Goya – o istorie diplomatică aparte

O altă piesă de interes este gravura lui Francisco Goya – „Logodnă – Capriciul nr. 57”, realizată în cadrul seriei „Los Capricios”, care este, de asemenea, de un interes central.

Una dintre cele mai cunoscute imagini satirice și alegorice din istoria artei europene, lucrarea are o istorie diplomatică aparte: a fost dăruită de Regele Spaniei, Juan Carlos I de Bourbon președintelui Nicolae Ceaușescu, confiscată la revoluție și retrocedată Zoiei Ceaușescu.

Lucrarea face parte din dactegoria „Fond” a Patrimoniului Național Cultural Mobil, prin ordin al ministrului Culturii, statut care îi confirmă valoarea artistică și documentară. Prețul de pornire al licitației este de 8.000 de euro. De notat că alte lucrări din această serie au fost vândute cu zeci de mii de euro.

Gravuri din seria „Los Capricios” rse regăsesc în colecții ale marilor muzee din lume: Barcelona, Madrid, Londra, Berlin, New York.

Enescu în recital – o lucrare rară, de asemenea

Un alt lot deosebit este un portret al lui Enescu tânăr, în recital, realizat de Nicolae Vermont.

Lucrarea prezintă un Enescu în perioada formării sale ca artist și oferă o imagine asupra istoriei muzicale românești.

Are un preț de pornire de 5.000 de euro.

În total, în licitația de iarnă A10 by Artmark sunt cuprinse 195 de lucrări, dintre care enumerăm: Nicolae Tonitza, Theodor Aman, Camil Ressu, Ștefan Luchian, Octav Băncilă, Corneliu Baba, Constantin Piliuță, Theodor pallady, Ion Țuculescu, Felix Aftene și Adrian Ghenie – o alăturare neașteptată de clasic și contemporan ce subliniază continuitatea picturii românești.