Două legende ale anilor ’90, pe aceeași scenă. Dr. Alban, invitat special în concertul Haddaway din 18 aprilie, de la București

Dr. Alban este invitatul special în concertul Haddaway, care va avea în data de 18 aprilie 2026, la București.
11 mart. 2026, 16:44, Cultură-Media

Pe 18 aprilie, la București, două dintre vocile care au definit acea perioadă se întâlnesc din nou în fața publicului: Haddaway și Dr. Alban.

Concertul lui Haddaway, programat la Cosmo Dome, marchează un moment special. Artistul ajunge pentru prima dată pe scena Capitalei și lansează în fața publicului român noul său album, „The Sun”, într-un show care face parte din turneul Retro Love Tour.

Invitatul special al serii va fi Dr. Alban, unul dintre numele reprezentative ale muzicii din anii ’90. Artistul va interpreta, printre altele, și piesa „It’s My Life”, lansată în 1992 și devenită rapid un succes în clasamentele europene.

Pentru public, întâlnirea dintre Haddaway și Dr. Alban nu este doar un moment muzical. Este imaginea unei epoci în care eurodance-ul domina cluburile și radiourile, iar refrenele deveneau parte din viața de zi cu zi.

Haddaway este vocea din spatele unuia dintre cele mai cunoscute hituri dance din toate timpurile, „What Is Love”, lansat în 1993 și devenit rapid un succes global. De atunci, melodia a rămas un reper al culturii pop și unul dintre cele mai recunoscute refrene ale anilor ’90.

În concertul de la București, artistul va interpreta live piesele care i-au definit cariera, „What Is Love”, „Life”, „Rock My Heart” sau „I Miss You”, dar și material nou de pe albumul „The Sun”. Publicul va avea ocazia să audă un show complet, cu trupă live și cu aceeași energie care l-a menținut pe artist pe scenele lumii timp de peste trei decenii.

Biletele pot fi achiziționate în continuare de pe iabilet.ro.

Pentru mulți, va fi mai mult decât un concert. Va fi momentul în care două refrene care au marcat o generație se întâlnesc din nou, live, în aceeași seară.

