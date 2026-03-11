Prima pagină » Știri externe » În Franța se propune începerea cursurilor la 9:00. Ce beneficii ar avea pentru elevi

În Franța se propune începerea cursurilor la 9:00. Ce beneficii ar avea pentru elevi

Mai mulți medici specializați în somn și fosta ministră franceză a educației Anne Genetet susțin, într-un apel publicat în Le Monde, că orele de curs din gimnaziu și liceu ar trebui să înceapă la 9:00. Beneficiile pentru elevi ar fi multiple, cu performanțe mult mai vizibile.
Victor Dan Stephanovici
11 mart. 2026, 07:30, Cultură-Media

Specialiștii explică faptul că, în perioada pubertății, ritmul circadian al adolescenților se modifică natural. Ceasul biologic intern se decalează cu una până la trei ore față de cel al copiilor mai mici sau al adulților. Din acest motiv, mulți tineri adorm mai târziu și au nevoie să se trezească mai târziu pentru a fi în formă, arată Le Monde.

Acest fenomen este bine documentat de peste două decenii în cercetările de cronobiologie, spun autorii inițiativei. În aceste condiții, un elev de 15 ani care începe cursurile la ora 8:00 are adesea dificultăți în a-și folosi pe deplin atenția, memoria sau capacitatea de concentrare.

Un program pentru elevi care îmbunătățește performanțele

În Franța, unele studii realizate în cadrul programelor de inovație ale Consiliului Științific al Educației Naționale au analizat impactul începerii cursurilor la ora 9:00. Rezultatele arată că elevii dorm mai mult, își reduc deficitul de somn și prezintă îmbunătățiri în ceea ce privește vigilența, comportamentul și nivelul de anxietate. Un aspect important remarcat de cercetători este că întârzierea începerii cursurilor nu duce la culcarea mai târzie a elevilor. Principala schimbare este ora la care aceștia se trezesc.

Autorii cererii consideră că adaptarea programului școlar la ritmul biologic al adolescenților ar trebui să devină o prioritate pentru politicile educaționale. Potrivit lor, o schimbare relativ simplă -mutarea orei de început a cursurilor – ar putea avea efecte importante asupra sănătății și performanței școlare a elevilor.

Dezbaterea apare într-un moment în care tot mai multe țări analizează modul în care programul pentru elevi influențează somnul, sănătatea mintală și capacitatea de învățare a adolescenților.

