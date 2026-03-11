O femeie a fost acuzată de tentativă de omor după ce a tras focuri de armă la locuința Rihannei din Los Angeles

Ivanna Lisette Ortiz, în vârstă de 35 de ani, a fost pusă sub acuzare pentru un incident armat petrecut duminică după-amiază în fața locuinței artistei, a anunțat procuratura din Los Angeles.

Ortiz a fost pusă sub acuzare pentru tentativă de omor, 10 capete de acuzare pentru agresiune asupra unei persoane cu o armă semiautomată și trei capete de acuzare pentru tragere asupra unui vehicul sau imobil locuit, notează Associated Press.

Femeia a fost prezentată marți în fața instanței. Avocatul ei, Jamarcus Bradford, a introdus inițial o pledoarie de nevinovăție, dar a retras-o ulterior pentru a amâna audierea până la data de 25 martie.

Curtea a stabilit o cauțiune de 1.8 milioane de dolari și a emis un ordin de restricție prin care Ortiz nu are voie să se apropie de artistă sau partenerul ei. În plus, femeia nu va putea deține arme de foc sau muniție.

Duminică după-amiază, femeia a tras mai multe focuri de armă în fața locuinței artistei aflate într-o zonă rezidențială din Beverly Hills. Femeia a fost reținută. Poliția a precizat că în jur de zece persoane se aflau în casă.