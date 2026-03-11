Prima pagină » Știrile zilei » O femeie a fost acuzată de tentativă de omor după ce a tras focuri de armă la locuința Rihannei din Los Angeles

O femeie în vârstă de 35 de ani din Florida a fost pusă sub acuzare pentru tentativă de omor și alte infracțiuni după ce ar fi tras mai multe focuri de armă în fața locuinței din Los Angeles a cântăreței Rihanna. În momentul incidentului, atât Rihanna, cât și partenerul ei A$AP Rocky se aflau în casă.
11 mart. 2026, Cultură-Media

Ivanna Lisette Ortiz, în vârstă de 35 de ani, a fost pusă sub acuzare pentru un incident armat petrecut duminică după-amiază în fața locuinței artistei, a anunțat procuratura din Los Angeles.  

Ortiz a fost pusă sub acuzare pentru tentativă de omor, 10 capete de acuzare pentru agresiune asupra unei persoane cu o armă semiautomată și trei capete de acuzare pentru tragere asupra unui vehicul sau imobil locuit, notează Associated Press

Femeia a fost prezentată marți în fața instanței. Avocatul ei, Jamarcus Bradford, a introdus inițial o pledoarie de nevinovăție, dar a retras-o ulterior pentru a amâna audierea până la data de 25 martie. 

Curtea a stabilit o cauțiune de 1.8 milioane de dolari și a emis un ordin de restricție prin care Ortiz nu are voie să se apropie de artistă sau partenerul ei. În plus, femeia nu va putea deține arme de foc sau muniție. 

Duminică după-amiază, femeia a tras mai multe focuri de armă în fața locuinței artistei aflate într-o zonă rezidențială din Beverly Hills. Femeia a fost reținută.  Poliția a precizat că în jur de zece persoane se aflau în casă.  

