Focuri de armă trase asupra casei cântăreței Rihanna. O femeie a fost arestată

O persoană a fost arestată după ce a tras în mod repetat o armă de foc spre casa Rihannei din Beverly Hills, California.
Laurentiu Marinov
09 mart. 2026, 03:56, Știri externe

Departamentul de Poliție din Los Angeles a confirmat că incidentul a avut loc duminică, 8 martie, la ora 13:20, ora locală, potrivit CNN.

Reprezentanții poliției au declarat că s-au tras între 5 și 7 focuri de armă, că acele focuri au lovit poarta casei, dar nu și casa în sine, și că nu au existat răniți, deși existau persoane în casă.

Poliția a declarat că o femeie de aproximativ 30 de ani a fost reținută.

Artista și antreprenoarea de succes a născut al treilea copil chiar în septembrie anul trecut, după ce a dezvăluit sarcina la Gala Met din mai anul trecut.

În urmă cu un an, Rihanna a declarat că „a descifrat codul” pentru cel de-al nouălea album al său. Informațiile din presă spun că a fost recent în studio. Ultimul album al ei a fost „Anti”, lansat în  2016.

