Au construit o casă fără nicio experiență, cu ajutorul ChatGPT. Ce a mers și ce a eșuat

Anne Leijdekkers, 32 de ani, nu se vedea niciodată într-o casă olandeză tradițională. Simone Solazzo, 31 de ani, lucra în tehnologie și refuza ideea unui credit ipotecar pe 20 de ani, notează Business Insider.

Cuplul pierduse o licitație pentru o casă mică din Rotterdam. Dezamăgirea i-a convins pe cei doi să construiască ei înșiși una.

La sfârșitul anului 2024 au început planificarea. Doi ani mai târziu, locuiesc în satul de case mici Minitopia din Valkenswaard, Olanda.

Ce a făcut ChatGPT pentru ei

Construcția a durat cinci luni. Cuplul a cumpărat aproximativ 250 de materiale diferite.

ChatGPT i-a ajutat să calculeze cantitățile și ordinea achizițiilor. A fost util și pentru împărțirea costurilor și gestionarea bugetului.

„Am pus întrebări foarte specifice și l-am folosit pentru a ne clarifica gândirea”, spune Simone.

Unde a greșit AI

Problema majoră era că ChatGPT nu era întotdeauna de încredere. Când nu avea un răspuns imediat, furniza informații false.

„Ne-am trezit adesea întrebându-ne dacă îndrumările erau corecte”, spune Simone. Un prieten arhitect i-a ajutat să identifice erorile.

Ventilația, izolația și instalațiile electrice au necesitat expertiză umană reală. Tatăl lui Anne s-a ocupat de electricitate și apă.

Concluzia cuplului

Casa ar fi putut fi construită doar cu ChatGPT. Dar ar fi durat mai mult și ar fi fost de calitate inferioară.

„Dacă ai pe cineva care a construit case înainte, ai mai multă încredere în ceea ce faci”, concluzionează Simone. „Și asta este esențial.”

AI rămâne un instrument util. Nu poate înlocui însă expertiza umană în construcții.