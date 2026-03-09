Elias Charalambous și Mihai Pintilii părăsesc FCSB. Mirel Rădoi, favorit să preia echipa

Decizia a fost comunicată oficial pe rețelele sociale ale clubului, iar finanțatorul Gigi Becali a declarat că echipa ar putea fi preluată de Mirel Rădoi.

Elias Charalambous a condus FCSB în perioada 2022–2026, reușind să câștige două titluri de campion și două Supercupe ale României. Sub conducerea sa, formația roș-albastră a obținut rezultate remarcabile în cupele europene, atingând faza optimilor de finală în UEFA Europa League 2024-2025 și faza principală a competiției în sezonul actual. Plecarea sa marchează sfârșitul unei perioade de succes, în care FCSB și-a consolidat poziția atât pe plan intern, cât și european.



Secundul Mihai Pintilii, fost căpitan al clubului și figură emblematică începând din 2012, a preluat inițial echipa ca antrenor interimar în noiembrie 2022, devenind ulterior principalul colaborator al lui Charalambous din martie 2023. În această perioadă, Pintilii a contribuit direct la câștigarea celor două titluri de campion și a celor două Supercupe, dar și la performanțele remarcabile din competițiile europene ale clubului.



Decizia de a încheia colaborarea cu Charalambous și Pintilii vine într-un moment important pentru FCSB, care pregătește sezonul următor cu ambiții mari pe plan intern și european. Finanțatorul Gigi Becali a sugerat că următorul antrenor va fi Mirel Rădoi, fost internațional și tehnician experimentat, cunoscut pentru stilul său disciplinat și experiența în pregătirea echipelor de top.

Această schimbare reprezintă un punct de cotitură pentru FCSB, care caută să își mențină poziția de lider în campionatul României și să continue parcursul remarcabil în competițiile europene.