ProSport: Lucescu, prima reacție după demisia lui Charalambous şi ratarea play-off-ului de către FCSB: Asta mă supără foarte tare

Sâmbătă, după partida dintre FCSB și U Cluj, scor 1-3, contând pentru ultima etapă a sezonului regular din Superliga, Elias Charalambous a anunțat că se va despărți de FCSB, lăsând echipa pe locul 7 în clasament, anunță ProSport.

Ce spune Mircea Lucescu despre plecarea lui Elias Charalambous de la FCSB

Mircea Lucescu s-a declarat supărat din cauza degringoladei de la FCSB, după plecarea lui Elias Charalambous și ratarea calificării în play-off. Acesta consideră că ar fi fost un lucru benefic inclusiv pentru naționala României, dacă FCSB s-ar fi clasat în primele șase echipe din campionat.

„(n.r. ce părere aveți despre plecarea lui Elias Charalambous de la FCSB?) Nu vreau să discut despre asta, pentru că se creează iarăși alte… E prea important meciul cu Turcia ca să creez o altă atmosferă negativă în jurul echipei naționale. Sigur că mă supără foarte tare treaba asta, dar asta e! Ăsta e fotbalul! Mă supără faptul că n-au reușit să intre în primele șase. Ar fi fost altă motivație din toate punctele de vedere și pentru meciurile noastre, și pentru meciurile lor, în mod special. Dar nu e momentul să discut despre toate lucrurile acestea”, a declarat Mircea Lucescu, în exclusivitate, pentru ProSport.

Elias Charalambous: „Este nevoie de un șoc!”

După meciul cu U Cluj, în urma căruia și-a anunțat demisia, Elias Charalambous și-a motivat decizia prin faptul că FCSB are nevoie de un șoc pentru a se redresa și a ieși din pasa negativă.

„Echipa are obiectiv să meargă în Europa. Eu cred că este nevoie de un șoc. Este ultima mea zi aici. A fost ultimul meci. Au fost doi ani minunați (n.r. a venit pe 30 martie 2023), dar trebuie cineva care să-și asume responsabilitatea. E un șoc bun pentru echipă. Cum am jucat azi (n.r. sâmbătă), nu sunt șanse să mergem în Europa. Nu sunt multe lucruri de spus. O poveste frumoasă care s-a terminat. Este ultima zi. Fără întrebări și respectați-mă”, a spus Elias Charalambous, la finalul partidei cu U Cluj.