Christine Lagarde respinge zvonurile privind o demisie iminentă

Potrivit a patru surse citate de Reuters, mesajul privat a fost interpretat ca un semnal clar că Lagarde nu intenționează să părăsească funcția în perioada imediat următoare.

Informația vine în contextul unor speculații apărute în presa internațională, care au ridicat semne de întrebare cu privire la stabilitatea conducerii BCE.

Christine Lagarde BCE răspunde articolului Financial Times

Financial Times a relatat recent că Christine Lagarde ar plănui să părăsească anticipat conducerea BCE, înaintea alegerilor prezidențiale din Franța programate anul viitor.

Potrivit publicației, o eventuală plecare ar permite președintelui francez Emmanuel Macron să aibă un cuvânt de spus în desemnarea succesorului său.

La scurt timp după apariția articolului, Christine Lagarde le-a trimis un mesaj colegilor săi din Consiliul guvernatorilor, în care a subliniat că este în continuare concentrată asupra responsabilităților sale și că orice decizie privind o eventuală retragere ar fi comunicată direct de ea, nu prin intermediul presei.

Sursele citate de Reuters susțin că destinatarii mesajului au perceput comunicarea drept o asigurare că o plecare nu este iminentă. Totuși, formularea aleasă de Christine Lagarde nu ar exclude complet posibilitatea unei demisii la un moment ulterior, lăsând deschisă o marjă de interpretare.

Un purtător de cuvânt al BCE a refuzat să comenteze situația, alimentând astfel interesul piețelor și al analiștilor pentru viitorul conducerii instituției monetare europene.

Implicațiile pentru BCE și zona euro

Stabilitatea conducerii BCE este considerată esențială. Orice schimbare la vârful instituției ar putea avea impact asupra percepției piețelor financiare și asupra direcției politicii monetare din zona euro.

Deocamdată, mesajul transmis de Christine Lagarde sugerează continuitate și predictibilitate, două elemente-cheie pentru credibilitatea Băncii Centrale Europene.