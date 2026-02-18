Prima pagină » Economic » Lagarde ar putea părăsi BCE înainte de expirarea mandatului

Lagarde ar putea părăsi BCE înainte de expirarea mandatului

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, ar putea să părăsească funcția înainte de sfârșitul mandatului de opt ani, care expiră în octombrie 2027, a raportat miercuri Financial Times, citând o persoană care are cunoștințe în acest sens.
Sursa foto: Andreas Arnold/dpa
Laura Buciu
18 feb. 2026, 08:19, Economic

FT a afirmat că Lagarde dorea să părăsească banca înainte de alegerile prezidențiale franceze din aprilie anul viitor, deoarece voia să le permită președintelui în exercițiu Emmanuel Macron și cancelarului german Friedrich Merz să găsească un nou șef.

Macron nu poate candida din nou în 2027, după ce a îndeplinit două mandate consecutive.

Reuters nu a putut verifica informația. BCE nu a răspuns la solicitarea Reuters de a comenta acest fapt.

Raportul FT vine la doar o săptămână după ce guvernatorul Băncii Franței, Francois Villeroy de Galhau, a declarat că va demisiona în iunie anul acesta, cu mai mult de un an înainte de sfârșitul mandatului său, permițându-i lui Macron să numească un înlocuitor înainte de alegerile prezidențiale din 2027, pe care extrema dreaptă le-ar putea câștiga.

FT a raportat, de asemenea, despre posibila plecare a Lagarde în mai 2025, afirmând că bancherul central a purtat discuții despre plecarea sa anticipată pentru a conduce Forumul Economic Mondial.

La acea vreme, BCE a declarat că Lagarde era hotărâtă să își ducă la bun sfârșit mandatul de opt ani în funcția de președinte.

Mandatul lui Lagarde la BCE se încheie la 31 octombrie 2027. Înainte de a conduce BCE, Lagarde a fost director general al Fondului Monetar Internațional între 2011 și 2019, iar înainte de aceasta, ministru de finanțe al Franței.

 

