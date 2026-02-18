Cum influențează, de fapt, AI productivitatea? Datele care îi contrazic pe entuziaști

În ciuda promisiunilor îndrăznețe privind transformarea economiei globale prin inteligență artificială (AI), noile date arată un impact limitat, potrivit Fortune.

Mii de CEO raportează că AI a avut efecte reduse asupra ocupării forței de muncă sau productivității. Concluziile readuc în discuție celebrul „paradox al productivității” formulat de economistul Robert Solow în 1987.

La acea vreme, Solow observa că „era computerelor” era vizibilă peste tot, cu excepția statisticilor privind productivitatea. Astăzi, economiștii se întreabă dacă inteligența artificială urmează același tipar.

Directorii raportează un impact limitat în companii

Un studiu recent al Biroulului Național de Cercetare Economică a analizat opiniile a 6.000 de directori din SUA, Marea Britanie, Germania și Australia. Aproape 90% au declarat că AI nu a avut un impact măsurabil asupra ocupării sau productivității în ultimii trei ani.

Deși două treimi dintre respondenți afirmă că folosesc inteligența artificială, utilizarea medie este de doar 1,5 ore pe săptămână. Un sfert dintre companii spun că nu utilizează deloc această tehnologie.

Totuși, directorii rămân optimiști. Ei estimează o creștere a productivității de 1,4% și un avans al producției de 0,8% în următorii trei ani. Așteptările privind ocuparea sunt mixte: companiile anticipează reduceri ușoare, în timp ce angajații prevăd o creștere modestă.

Miliarde investite, rezultate încă neclare

Investițiile corporative în AI au depășit 250 de miliarde de dolari în 2024. Cu toate acestea, indicatorii macroeconomici arată puține schimbări vizibile.

Economistul-șef al Apollo, Torsten Slok, a remarcat că AI este „prezentă peste tot, cu excepția datelor macroeconomice”. El susține că datele privind ocuparea, productivitatea și inflația nu indică un salt clar generat de AI.

Studiile academice oferă concluzii mixte. Banca Rezervei Federale din St. Louis a raportat o creștere a productivității de 1,9% asociată tehnologiilor de inteligență artificială. În schimb, un studiu MIT din 2024 estimează doar un avans de 0,5% în următorul deceniu.

Economistul Daron Acemoglu a numit această cifră „mai bună decât zero”, dar mult sub așteptările industriei.

Provocări de implementare și încredere

Cercetările privind piața muncii indică o creștere a scepticismului. ManpowerGroup a constatat că utilizarea regulată a AI a crescut cu 13% în 2025, însă încrederea în eficiența sa a scăzut cu 18%.

Unele companii își regândesc strategiile de personal. Directorul de resurse umane al IBM a anunțat recent extinderea angajărilor în rândul tinerilor pentru a proteja viitoarea generație de lideri.

Experții subliniază că valoarea AI nu depinde doar de instrumente, ci de modul în care acestea sunt integrate în activitatea companiilor.

Urmează o „curbă în J”?

Istoria oferă un precedent. După ani de stagnare a productivității în domeniul IT, anii ’90 au adus o revenire puternică.

Unii economiști cred că AI ar putea urma o traiectorie similară, de tip „curbă în J”, cu o perioadă inițială de ajustare urmată de creșteri accelerate.