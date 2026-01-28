Cum ajută inteligența artificială astronomii să identifice obiecte cosmice rare și de ce contează

Astronomii au descoperit sute de obiecte cosmice rare și neobișnuite cu ajutorul unui instrument bazat pe inteligență artificială (AI).

Descoperirea a fost posibilă datorită unei analize rapide a imaginilor de arhivă captate de Telescopul Spațial Hubble, potrivit ESAHubble.

Cercetătorii spun că rezultatele arată cum AI poate transforma căutarea anomaliilor ascunse în seturi uriașe de date astronomice.

Explorarea Universului cu ajutorul inteligenței artificiale

Echipa de cercetare a analizat date din Hubble Space Telescope Legacy Archive.

Folosind un sistem asistat de AI, oamenii de știință au examinat aproape 100 de milioane de decupaje de imagini în doar două zile și jumătate.

Căutarea a scos la iveală aproape 1.400 de obiecte neobișnuite, dintre care peste 800 nu fuseseră documentate anterior.

Obiecte rare precum galaxiile aflate în coliziune, lentilele gravitaționale și galaxiile inel sunt extrem de valoroase din punct de vedere științific.

Totuși, raritatea lor le face dificil de identificat în volumul enorm de date colectate de telescoape.

La această scară, căutările manuale tradiționale nu mai sunt suficiente.

Cum funcționează sistemul AnomalyMatch

Instrumentul AI a fost dezvoltat de cercetători ai Agenției Spațiale Europene (ESA).

Numit AnomalyMatch, sistemul este o rețea neuronală inspirată de modul în care creierul uman recunoaște tipare.

Acesta a fost antrenat să identifice structuri rare, inclusiv galaxii „meduză” și arcuri gravitaționale.

După ce AI a semnalat potențiale anomalii, cercetătorii au analizat manual cele mai relevante cazuri.

Peste 1.300 de obiecte au fost confirmate ca anomalii reale, multe prezentând forme sau comportamente neobișnuite.

Unele obiecte nu au putut fi clasificate deloc, sugerând existența unor fenomene complet noi.

Pregătirea pentru un viitor bogat în date astronomice

Studiul a fost publicat în revista Astronomy & Astrophysics.

Cercetătorii afirmă că instrumentele AI vor deveni esențiale pe măsură ce noile telescoape vor genera volume fără precedent de date.

Misiuni viitoare precum Euclid, Observatorul Vera C. Rubin și Telescopul Spațial Nancy Grace Roman vor aduce volume și mai mari de date, sporind complexitatea acestei provocări.