Călătoria incredibilă a țestoasei Diana: a parcurs peste 6.000 de kilometri, de la Ceuta până în Caraibe, pentru a se împerechea

Animalul, un exemplar adult de aproximativ 20 de ani, a plecat din Ceuta în luna septembrie și se află de aproximativ o săptămână într-o zonă de mangrove din Delta Amacuro, în Venezuela, în apropiere de Trinidad și Tobago. Cercetătorii cred că Diana se odihnește după ce ar fi depus ouă pe țărmurile din Caraibe.

„Trebuie să analizăm foarte bine datele de la senzori: perioadele în care sunt uscați sau umezi și adâncimea la care se află”, a explicat pentru EFE coordonatorul proiectului, José Carlos Báez. „Este un exemplar adult, de aproximativ 20 de ani, iar comportamentul indică faptul că ar fi intrat într-o fază tipică de reproducere.”

Potrivit cercetătorului, în timpul depunerii ouălor, femelele de țestoasă caută o plajă și se apropie de coastă. Noaptea ies din apă pentru câteva ore, iar procesul se repetă de obicei de trei ori, la intervale de câteva zile. După aceea, animalele se retrag într-o zonă de deltă sau estuar pentru a se odihni, deoarece apa este puțin adâncă, există mai puțini prădători, iar mediul este mai liniștit.

Salvată din plasele pescarilor

Diana este una dintre cele șapte țestoase din specia boba care au rămas prinse vara trecută în plasele unei plase pescărești din Ceuta. După ce au fost salvate și recuperate, animalele au fost echipate cu dispozitive de urmărire și eliberate în mare, ca parte a proiectului Alma, care studiază impactul schimbărilor climatice asupra megafaunei marine din sudul Spaniei.

Cercetătorii spun că aceste animale oferă rezultate surprinzătoare. Una dintre descoperiri este că în Marea Alboran trăiesc laolaltă țestoase provenite din Mediterană, Atlantic și Caraibe, lucru rar întâlnit în alte regiuni ale lumii.

Traiectoriile celorlalte țestoase salvate au fost foarte diferite. Două au rămas în sudul Insulelor Baleare, alte două în apropiere de Capul Verde, una continuă să se recupereze în Ceuta, iar despre cea de-a șaptea cercetătorii au pierdut semnalul în mijlocul Atlanticului.

Căutarea unor noi locuri pentru depunerea ouălor

Proiectul Alma analizează și dacă Marea Alboran ar putea deveni o zonă potrivită pentru reproducerea țestoaselor boba. Deși în ultimii ani au fost observate câteva depuneri sporadice de ouă pe plajele din zonă, cercetătorii spun că apa este în general prea rece pentru această specie.

Țestoasele caută însă noi locuri pentru reproducere deoarece nisipul din unele zone tradiționale devine tot mai cald. Temperatura din timpul incubării influențează sexul puilor, iar valori prea ridicate duc la apariția aproape exclusivă a femelelor.

În anumite condiții, cum ar fi valurile de căldură, Marea Alboran ar putea deveni temporar potrivită pentru depunerea ouălor, ceea ce ar explica apariția ocazională a cuiburilor pe plajele din Andaluzia.

Ce urmează pentru Diana

După lunga sa călătorie prin Atlantic și Caraibe, cercetătorii urmăresc cu atenție următorii pași ai țestoasei. Ei se așteaptă ca Diana să se îndrepte către o zonă de hrănire, unde ar putea întâlni masculi și s-ar putea împerechea.

Totuși, oamenii de știință rămân prudenți. Nu este sigur ce traseu va urma țestoasa în continuare și nici dacă bateria senzorului montat pe carapace va rezista suficient de mult pentru a transmite toate datele despre această călătorie remarcabilă.