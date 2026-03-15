„Soțiile trofeu” dispar dintre bogații Americii. Ce arată un studiu nou

„Soția trofeu” este un element clasic al culturii populare americane. De la magnații finanțelor din romanul „The Bonfire of the Vanities” până la Roger Sterling din serialul „Mad Men”, scriitorii au asociat adesea bărbați bogați și mai în vârstă cu femei tinere și atrăgătoare, notează The Economist.

Astfel de cupluri erau, odinioară, frecvente și în viața reală. Un studiu publicat în 2013 de un grup de cercetători olandezi în științe sociale a analizat lista Forbes 400 a celor mai bogați americani. Autorii au constatat că bărbații de pe listă erau, în medie, cu șapte ani mai în vârstă decât soțiile lor, comparativ cu o diferență de doar doi sau trei ani în populația generală. Cei care se recăsătoreau aveau soții cu peste 22 de ani mai tinere.

Datele recente arată însă că fenomenul este în scădere.

Pe baza mai multor ani de date de recensământ colectate de Centrul pentru Populație al Universității din Minnesota, a fost analizat un eșantion care include doar cupluri heterosexuale căsătorite în care soțul declară venituri. Cuplurile au fost apoi împărțite în grupuri în funcție de venitul soțului, de la cele mai mici la cele mai mari, iar pentru fiecare grup a fost calculată diferența medie de vârstă.

Rezultatele arată că, în 1980, unul din 12 bărbați cu venituri în top 1% era căsătorit cu o persoană cu cel puțin zece ani mai tânără, comparativ cu unul din 17 în întregul eșantion. În ultimii ani însă lucrurile s-au schimbat. Până în 2024, grupul celor mai bogați nu mai diferă de media generală.

Doar una din cinci femei cu venituri mari caută un partener mult mai tânăr

„Soții trofeu” par să fie mai rari decât sugerează uneori relatările din presă. Datele arată că, pe măsură ce femeile câștigă mai mult, ele tind să aleagă parteneri mai apropiați de vârsta lor. Doar una din cinci femei cu venituri mari caută un partener mult mai tânăr, aceeași proporție ca în rândul femeilor cu venituri mai mici. De fapt, până de curând femeile din top 10% al câștigurilor tindeau să se căsătorească cu soți puțin mai în vârstă.

În prezent, persoanele cu venituri mai mici sunt cele mai predispuse să se căsătorească cu cineva de o vârstă diferită. Aproape 8% dintre bărbații căsătoriți aflați la baza scalei veniturilor sunt cu cel puțin zece ani mai în vârstă decât soțiile lor, comparativ cu 5% dintre cei din clasa de mijloc.

Un posibil motiv este educația. Oamenii care petrec mai mult timp la studii, și care adesea ajung să câștige salarii mai mari, își petrec și anii în care își caută partenerul socializând cu colegi de vârste apropiate.

Astăzi, diferențele de vârstă sunt mai puțin un semn al bogăției și mai degrabă o reflectare a nivelului de educație, a rețelelor sociale și a schimbării normelor sociale.