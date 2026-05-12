Prima pagină » Social » Producția de medicamente în UE va crește. Pacienții vor avea acces mai facil la medicamentele critice

Producția de medicamente în UE va crește. Pacienții vor avea acces mai facil la medicamentele critice

Comisia Europeană salută, marți, noul acord politic referitor la regulamentul privind medicamentele critice. Consiliul UE, dar și Parlamentul european au ajuns, luni seara, la un acord privind acest aspect.
Producția de medicamente în UE va crește. Pacienții vor avea acces mai facil la medicamentele critice
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
12 mai 2026, 15:45, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Potrivit Reprezentanței Comisiei Europene în România, noul regulament privind medicamentele critice are scopul de a promova diversificarea lanțurilor de aprovizionare, sprijinind producția farmaceutică din UE.

Regulamentul le permite statelor membre să colaboreze pentru a îmbunătăți accesul la medicamente în Europa. Documentul vine în completarea inițiativelor existente care vizează abordarea penuriilor de medicamente și consolidarea aprovizionării în UE, în special recent adoptata reformă farmaceutică.

Astfel, procedurile de achiziții publice sunt mai diversificate, va fi stimulată reziliența lanțurilor de aprovizionare cu medicamente și se vor crea proiecte noi, stimularea, sporirea sau modernizarea capacității de producție a medicamentelor critice sau a substanțelor lor active în UE și achizițiile publice de medicamente, fiind abordate și disparitățile dintre disponibilitatea de medicamente și accesul la acestea.

Ce schimbări va aduce în UE?

Statele membre vor trebui să diversifice și să stimuleze reziliența lanțurilor de aprovizionare cu medicamente în cadrul procedurilor de achiziții publice. În ceea ce privește medicamentele esențiale, autoritățile contractante vor trebui să sprijine diversificarea și fiabilitatea surselor de aprovizionare. În cazul unei dependențe ridicate de o singură țară terță sau de un număr limitat de țări terțe, CMA merge mai departe, prevăzând obligația autorităților contractante de a favoriza „producția în UE”, potrivit unui comunicat publicat de Comisia Europeană. 

Prin acest nou regulament privind medicamentele critice, Comisia își dorește să mărească, să modernizeze, dar și să stimuleze capacitatea de producție de medicamente a UE, pentru medicamentele critice sau substanțele active ale acestora, facilitând accesul la finanțare, precum și asigurarea unui sprijin administrativ în acest domeniu de producție.  În plus, proiectele de producție a medicamentelor orfane, adresate populației cu boli rare, vor beneficia, de asemenea, de o procedură de autorizare mai rapidă.

De asemenea, atunci când statele membre impun companiilor farmaceutice să dețină stocuri de urgență, va exista obligația de a se asigura că stocurile de medicamente nu vor afecta negativ aprovizionarea cu medicamente critice în alte țări din Uniune.

Țările vor fi nevoite să ofere informații actualizate privind stocurile de urgență disponibile pentru realocare, atunci când se lansează un apel la solidaritate prin intermediul Mecanismului voluntar de solidaritate.

Achizițiile colaborative vor fi disponibile pentru statele membre pentru a aborda disparitățile în materie de disponibilitate și acces la medicamentele esențiale, medicamentele orfane și alte medicamente de interes comun în întreaga UE.

„Acordul de astăzi survine într-un moment crucial, când vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare este atât de evidentă. Legea privind medicamentele esențiale reprezintă centura de siguranță esențială a Europei: previne penuria, reduce dependența de un singur furnizor și consolidează producția la nivel local pentru a proteja sănătatea publică. Pacienții din UE trebuie să aibă acces la medicamentele de care au nevoie, atunci când au nevoie de ele, iar legea adoptată astăzi va contribui la realizarea acestui obiectiv”, a declarat Olivér Várhelyi, Comisarul European pentru Sănătate și Bunăstarea Animalelor.

Acesta act urmează să fie aprobat atât de Parlamentul și de Consiliul European.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Leul continuă să respire ușurat după căderea guvernuluin Bolojan. Înregistrează a treia zi de creștere consecutivă
Gandul
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Sondaj. Răspunsul românilor la întrebarea: Ar mai câștiga Nicușor Dan acum turul 2 prezidențial împotriva lui George Simion?
Libertatea
Acuzații de malpraxis la Maternitatea Polizu după ce un bebeluș născut prematur a murit! Mama nou-născutului: „S-a umflat, a început să i se crape pielea pe el”
CSID
Șeful ANAF: „În perioada următoare probabil o să vindem un Ferrari”. Se anunță controale la bogații cu averi nejustificate
Promotor