Apar medicamente mai ieftine pentru boli de ochi: Europa va economisi 747 milioane de euro

Piața oftalmologică intră într-o nouă etapă. Apariția primelor biosimilare (medicamente biologice ale unor terapii care și-au pierdut brevetul) ale afliberceptului în Europa va reduce cheltuielile din sănătate cu până la 747 milioane de euro până în 2031, potrivit unui raport al consultanței IQVIA. Laboratoare precum Sandoz, Biocon și Celltrion își vor lansa propriile versiuni, notează El Economista.

Introducerea acestor biosimilare se conturează ca una dintre cele mai importante schimbări economice pentru sistemele de sănătate europene. Molecula este utilizată în tratarea mai multor boli oftalmologice ale retinei, în special degenerescența maculară legată de vârstă și edemul macular diabetic. Aceste afecțiuni sunt în creștere, pe fondul îmbătrânirii populației.

Medicamentul original este Eylea, produs de Bayer. Acesta a generat venituri de 3,11 miliarde de euro în 2025, în scădere cu 5,9% față de anul anterior, conform rezultatelor financiare ale companiei. Tratamentul a început să piardă protecția brevetului în Europa în 2023, iar exclusivitatea a expirat treptat între 2024 și 2026, odată cu aprobarea biosimilarelor.

Medicamentele biologice sunt costisitoare și reprezintă o provocare pentru bugetele sistemelor de sănătate. Acestea au reprezentat peste 40% din cheltuielile farmaceutice totale în Uniunea Europeană în 2023 și 2024, în creștere față de 28% în 2014, potrivit raportului.

Primul jucător care a făcut un pas important în Europa este Sandoz, devenind unul dintre principalii actori prin lansarea Afqlir. După autorizarea acordată de Agenția Europeană a Medicamentului, compania a început distribuția în principalele piețe europene.

Celltrion și Biocon sunt, de asemenea, printre actorii importanți ai acestei noi etape în tratamentul bolilor retiniene. Companiile au obținut aprobarea europeană pentru biosimilarele lor de aflibercept și pregătesc lansarea comercială.

Samsung Bioepis vrea să devină lider pe această piață. După experiența cu ranibizumab, primele biosimilare lansate în oftalmologie, compania a obținut autorizația europeană și se pregătește să intre pe piață.

Între 2024 și 2030, se estimează că 69 de medicamente biologice își vor pierde brevetul în Europa, dublu față de ultimii șapte ani. Cu toate acestea, doar 29% dintre aceste molecule au biosimilare în dezvoltare.