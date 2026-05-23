Medicamente pentru boli neurologice, căutate cu ajutorul inteligenței artificiale

Cercetătorii analizează datele pacienților, inclusiv înregistrări vocale și scanări oculare, precum și celule cerebrale cultivate în laborator, pentru a identifica dacă medicamentele existente ar putea fi reorientate către tratarea unor afecțiuni precum boala neuronului motor (MND).

Oamenii de știință speră că, prin utilizarea algoritmilor pentru a detecta tiparele bolii și a prezice medicamentele adecvate, tratamentele eficiente ar putea fi găsite în „ani, mai degrabă decât în decenii”, potrivit BBC.

Această speranță este împărtășită de participantul la studiu Steven Barrett, care a fost diagnosticat cu MND acum 10 ani.

Steven își planifica o pensie activă după o carieră lungă și plină de distincții în serviciul public, când a început să observe o amorțeală la picior.

Câțiva ani mai târziu, a fost diagnosticat cu MND – o afecțiune neurologică degenerativă pentru care nu există încă un tratament.

Un astfel de studiu, MND-SMART, testează mai multe medicamente în același timp, spre deosebire de studiile în care unui grup i se administrează un tratament, iar altuia un placebo.

Institutul construiește, de asemenea, o bază de date cu persoane care suferă de afecțiuni precum Parkinson, demență și MND.

Algoritmii, antrenați să identifice medicamentele

Medicii colectează scanări ale irisului, înregistrări vocale și utilizează inteligența artificială pentru a analiza și selecta cantități mari de date, cu scopul de a identifica semne de schimbare care ar putea fi indicatori timpurii ai unor probleme viitoare.

În plus, ei colectează probe de sânge de la pacienții voluntari pentru a cultiva celule stem în grupuri de celule cerebrale numite neuroni.

Medicamentele existente sunt apoi testate pe mai multe loturi de astfel de neuroni, folosind o combinație de roboți, echipamente de laborator tradiționale și computere care rulează algoritmi specializați.

Acești algoritmi de învățare automată au fost antrenați să identifice medicamentele care ar putea transforma semnătura bolii neurologice într-una sănătoasă.

Medicamentele pe care IA le sugerează ca fiind potențial eficiente pot fi apoi supuse unor studii clinice care implică persoane precum Steven.

Eliberarea potențialului IA

Există aproximativ 1.500 de medicamente care au fost dezvoltate și aprobate pentru tratarea altor afecțiuni.

Deoarece medicamentele au fost deja dezvoltate și aprobate, reutilizarea lor poate fi mai simplă decât a porni de la zero cu formule noi.

Descoperirea de noi medicamente și introducerea lor pe piață poate dura mult timp – peste 10 ani, conform unor estimări.

Cercetarea nu este prima care explorează modul în care IA poate descoperi soluții potențiale ascunse în munții de date medicale sau de sănătate.