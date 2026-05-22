Descoperire neașteptată. Un medicament comun ajută la combaterea formelor agresive de cancer

Un medicament comun, recomandat celor care au astm, ajută la combaterea formelor agresive de cancer. Descoperirea neașteptată a fost făcută de cercetătorii americani. Totuși, rezultatele sunt preliminarii și este nevoie de mai multe studii pentru confirmarea efectelor.
Petru Mazilu
22 mai 2026, 10:58, Ştiinţă-Sănătate
Un medicament comun pentru astm ar putea ajuta la combaterea formelor de cancer greu de tratat, arată un studiu preliminar citat de Live Science.

Oamenii de știință au descoperit că utilizarea unei proteine cunoscute pentru rolul său în astm îmbunătățește tratamentul împotriva cancerului în studiile preclinice. Practic, studiul a arătat că, astfel, celulele canceroase sunt distruse și că alte celule sănătoase se mobilizează în lupta împotriva cancerului.

Cercetarea incipientă este cu atât mai importantă cu cât vizează un medicament aflat deja pe piață. Dacă rezultatele noului studiu vor fi confirmate în cercetări viitoare, un medicament care nu mai are nevoie de aprobări ar putea oferi o modalitate de a trata cancerul. Medicamentul analizat a fost aprobat pentru utilizare de Food and Drug Administration (FDA) în 1998 pentru tratarea astmului.

Analiza a fost publicată în luna mai în revista Nature Cancer și a atras atenția specialiștilor din lumea întreagă. Cei mai mulți spun că este prea devreme pentru verdicte și anunță noi cercetări care vor dezvălui amănunte despre medicament și efectele acestuia.

