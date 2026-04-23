Apă contaminată în SUA: nitrați legați de cancer, detectați la scară largă

Potrivit analizei realizate de organizația Environmental Working Group (EWG) și citată de CNN, peste 62 de milioane de americani – aproximativ 1 din 5 – sunt expuși la concentrații potențial periculoase de nitrați în apa de la robinet. Nitrații sunt compuși naturali, prezenți în aer, apă și sol, dar devin problematici atunci când ajung în sistemele de apă potabilă în urma utilizării fertilizanților agricoli. Aceștia pot pătrunde în pânza freatică și în râuri, ajungând ulterior în rețelele publice de alimentare. Substanța este invizibilă, fără gust sau miros, ceea ce face dificilă detectarea fără analize specializate.

Riscuri pentru sănătate chiar și la niveluri mai mici

Deși limita legală stabilită în SUA pentru nitrați în apa potabilă este de 10 miligrame pe litru- standard stabilit încă din 1962 – cercetări recente sugerează că efecte negative pot apărea la valori mult mai mici. Studiile citate în raport indică posibile legături între expunerea la nitrați și afecțiuni precum:

cancer gastric, de colon, de rinichi și vezică,

boli tiroidiene,

nașteri premature și malformații congenitale.

Cercetătorii au analizat date din aproape 50.000 de sisteme publice de apă din toate statele americane, pentru perioada 2021–2023. Rezultatele arată că peste 6.000 de sisteme de apă, care deservesc 62,1 milioane de persoane, au avut niveluri de cel puțin 3 mg/l iar peste 3.200 de sisteme au depășit 5 mg/l, nivel asociat cu anumite tipuri de cancer.

Contaminare în orașe mari și comunități mici

Problema nu este limitată la zonele agricole. Datele indică prezența nitraților și în marile orașe americane. Printre zonele unde au fost înregistrate valori ridicate se numără:

Los Angeles,

Phoenix,

Philadelphia,

Las Vegas,

San Jose,

Columbus.

În același timp, cele mai ridicate niveluri au fost identificate în sisteme mici, bazate pe apă din puțuri. Unele comunități au raportat valori de două sau chiar trei ori peste limita legală. De exemplu în Fresno, peste 500.000 de persoane au fost expuse la niveluri de până la 14 mg/l iar

în Garden City (Kansas), aproximativ 35.000 de oameni au avut apă cu până la 37 mg/l.

S-a constatat și că într-o comunitate din California, nivelul a ajuns la 50 mg/l.

Cauze: agricultură, dar nu numai

Specialiștii indică fertilizanții agricoli și dejecțiile provenite din zootehnie drept principale surse ale contaminării. Apa de ploaie și irigațiile transportă acești compuși în sol și în rezervele de apă. Reprezentanții industriei fertilizanților susțin însă că fenomenul este mai complex și nu poate fi atribuit exclusiv agriculturii. Alte surse includ sistemele septice, scurgerile urbane și poluarea atmosferică.

Costuri mari și soluții limitate

Reducerea nivelului de nitrați din apă implică investiții semnificative. De exemplu, orașul Des Moines a construit una dintre cele mai mari instalații de eliminare a nitraților din lume, cu costuri de operare de peste 10.000 de dolari pe zi. Pentru consumatori, experții recomandă utilizarea sistemelor de filtrare prin osmoză inversă, care pot elimina până la 99% din contaminanți. Acestea sunt destinate în special apei utilizate pentru băut și gătit.

În lipsa unor reglementări mai stricte, responsabilitatea rămâne în mare parte la nivel individual. Specialiștii recomandă verificarea calității apei în funcție de codul poștal și adoptarea măsurilor necesare pentru reducerea riscurilor. Problema, spun cercetătorii, nu este una locală, ci una sistemică, care afectează atât comunități mici, cât și marile centre urbane.