Asia Centrală își caută soluții comune la criza apei: liderii se reunesc la primul summit climatic regional

Reuniunea, intitulată Regional Ecological Summit (RES), are loc la Astana, capitala Kazahstanului, și marchează un moment de coordonare fără precedent între statele din regiune. Evenimentul se desfășoară pe parcursul mai multor zile și își propune să transforme angajamentele politice în măsuri concrete privind clima și mediul, arată Euronews. Summitul vine într-un moment în care Asia Centrală se confruntă cu unele dintre cele mai rapide creșteri de temperatură la nivel global, dar și cu degradarea accelerată a terenurilor, care afectează securitatea alimentară a milioane de oameni.

Apa, tema centrală a summitului

Una dintre principalele preocupări ale liderilor este securitatea apei, considerată esențială pentru stabilitatea economică și socială a regiunii. Țările din Asia Centrală au gestionat până acum aceste probleme în mare parte separat, deși resursele de apă sunt interconectate. Cazul Mării Aral rămâne simbolic pentru dezastrul ecologic din regiune. Odată a patra cea mai mare întindere de apă interioară din lume, aceasta a pierdut peste 90% din volum după redirecționarea râurilor pentru irigații în perioada sovietică. În ultimii ani, unele proiecte de restaurare au adus semne de revenire în partea nordică, unde nivelul apei a crescut semnificativ față de minimele istorice. Cu toate acestea, situația generală rămâne fragilă. În paralel, și Marea Caspică se confruntă cu o scădere constantă a nivelului apei, estimată la aproximativ 10 centimetri pe an, ceea ce ridică riscuri atât pentru biodiversitate, cât și pentru transportul maritim.

Propunere pentru o nouă instituție globală a apei

Președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, inițiatorul summitului, a readus în discuție ideea creării unei organizații internaționale dedicate exclusiv problemelor legate de apă. Acesta a subliniat că, în prezent, nu există o agenție specializată a Națiunilor Unite care să se ocupe exclusiv de această resursă strategică. În marja summitului, sunt programate discuții cu reprezentanți ai ONU pentru a avansa această inițiativă.

Schimbările climatice accelerează riscurile

Datele arată că regiunea este puternic afectată de schimbările climatice. Temperaturile medii anuale au crescut semnificativ în ultimele decenii, iar efectele sunt deja vizibile. În Kyrgyzstan, ghețarii s-au redus cu aproximativ 16% în ultimii 70 de ani. Iar în Tajikistan, peste o mie de ghețari au dispărut în ultimele trei decenii. În total, peste 20% din suprafața regiunii – aproximativ 80 de milioane de hectare – este afectată de degradarea terenurilor, impactând direct circa 30% din populație.

Cooperare regională și finanțare verde

Summitul include peste 60 de sesiuni tematice și reuniuni tehnice, în cadrul cărora se discută soluții pentru adaptare climatică, tehnologii cu emisii reduse și mecanisme de finanțare verde. Autoritățile din Kazahstan estimează că acordurile semnate în cadrul evenimentului ar putea atrage investiții de peste 1,5 miliarde de euro în proiecte de mediu și energie. La finalul reuniunii este așteptată adoptarea unei declarații comune, care va stabili direcțiile de cooperare regională în domeniul mediului.