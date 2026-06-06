Papa Leon îndeamnă Spania să înceteze să alimenteze diviziunile între cetățeni, la prima vizită papală din ultimii 15 ani

Papa Leon din SUA, ce are strămoși spanioli, a vizitat Spania de zeci de ori în calitate de preot, dar aceasta este prima vizită a unui papă în ultimii 15 ani. Acest lucru indică faptul că Leo readuce atenția papală asupra rădăcinilor creștine ale Europei, după ce Papa Francisc s-a ferit în mare măsură de centrele tradiționale ale creștinismului, preferând comunitățile catolice mai mici și mai îndepărtate, notează Associated Press.

Papa Leo pare dornic să transmită un mesaj de pace. În discursul său de bun venit, Leo a făcut apel la spanioli, în special la liderii politici, să lase deoparte polemicile și să investească în educarea tinerilor, în așa fel încât ei să fie educați să aprecieze diversitatea și complexitatea, în loc să le respingă.

„Din dragoste pentru adevăr, vă invit pe toți să lăsați deoparte narațiunile care creează diviziuni și polarizează realitatea socială și istoria voastră”, a spus el. Acest demers va ajuta Europa „să depășească simplificările sterile printr-o apreciere fructuoasă a complexității”.

Spaniolii se găsesc din ce în ce mai divizați pe teme precum imigrația, feminismul și corupția politică, în timp ce, din punct de vedere istoric, țara a fost marcată de mișcări teritoriale și de independență.

Discurs în parlamentul din Madrid

Momentul culminant al vizitei lui Leon la Madrid va fi discursul pe care îl va ține luni în fața celor două camere ale Parlamentului spaniol, primul discurs de acest fel ținut vreodată de un papă.

În ciuda unor proteste preconizate cu ocazia vizitei lui Leo, discursul său adresat Parlamentului reprezintă, în special, un moment de referință pentru Biserica Catolică din Spania. Marcată de violențele anticlericale din timpul războiului civil din 1936-1939, Biserica s-a confruntat, mai recent, cu o criză de credibilitate generată de dezvăluirile privind abuzurile comise de cler și mușamalizarea acestora pe parcursul a zeci de ani.

În cadrul vizitei sale, Papa Leon se va întâlni cu victimele abuzului sexual. Încă de vineri Suveranul Pontif a confirmat că se va întâlni cu supraviețuitori ai abuzului sexual în cadrul vizitei sale, semn că această criză a abuzurilor sexuale comise de clerul bisericii Catolice continuă să umbrească vizitele papale.

Va celebra o liturghie la Sagrada Familia

După Madrid, printre alte momente importante ale călătoriei se numără vizita lui Leo la mijlocul săptămânii la Barcelona, unde va celebra o liturghie în bazilica Sagrada Familia, cu ocazia centenarului de la moartea celebrului său arhitect, Antoni Gaudí.

Leon va îndeplini, de asemenea, o dorință a Papei Francisc, încheindu-și vizita cu o escală de două zile în Insulele Canare, arhipelagul spaniol situat mai aproape de Africa decât de Peninsula Iberică și o destinație cheie pentru migranții care părăsesc Africa de Vest.

Papa Leon se va întâlni cu migranții și cu organizațiile umanitare care le oferă îngrijire. Se așteaptă ca el să arunce o coroană de flori în mare, în memoria migranților uciși în timpul traversării periculoase a Atlanticului. El va face acest lucru din portul din Las Palmas, care în 2020 a primit porecla de „Docul Rușinii”, deoarece mii de migranți au fost forțați să doarmă în aer liber săptămâni întregi, în timpul unui val de sosiri.