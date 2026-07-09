Un candidat democrat aflat în cursa pentru Senatul Statelor Unite s-a retras în urma unor acuzații de abuz sexual

Graham Platner a anunțat miercuri seară, printr-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, că își suspendă campania electorală, susținând că retragerea sa este necesară pentru ca mișcarea politică pe care o reprezintă să poată continua.

Democratul a negat toate acuzațiile formulate împotriva sa și a afirmat că acestea fac parte dintr-o campanie orchestrată de „sistem”.

„Credem că, pentru ca mișcarea să continue, nu trebuie să fie vorba despre mine. Din acest motiv, suspendăm activitățile campaniei. Trăim într-un sistem politic care nu este conceput pentru oamenii obișnuiți. Este un sistem construit structural astfel încât să împiedice formarea unor mișcări precum a noastră și să garanteze că, dacă acestea încep să aibă succes, pot fi zdrobite”, a declarat acesta, potrivit The Washington Post.

Platner s-a retras din cursa electorală la o lună după ce a obținut nominalizarea partidului, iar în urma retragerii, democrații au la dispoziție până pe 27 iulie să găsească un înlocuitor care să concureze cu republicana Susan Collins, aflată în cursa pentru un al șaselea mandat.

Controversele cu care se confruntă Platner

Decizia de a renunța la candidatură a venit după ce o fostă parteneră, Jenny Racicot, a susținut că, în 2021, Platner ar fi intrat neinvitat în locuința sa și ar fi agresat-o sexual, în ciuda refuzului ei categoric.

Platner s-a confruntat cu mai multe controverse încă de la începutul campaniei, în vara anului trecut, inclusiv critici privind vechi postări pe rețelele sociale referitoare la agresiunile sexuale, existența unui tatuaj asemănător unui simbol nazist, mesaje cu conținut sexual trimise altor femei după căsătorie și acuzații de violență formulate de foste partenere.

El a negat acuzațiile de violență și a explicat comportamentul său prin probleme de sănătate mintală și stres post-traumatic asociat serviciului militar.

Retragerea sprijinului politic din partea colegilor

După apariția noilor acuzații, mai mulți susținători importanți și-au retras sprijinul. Congresmanul democrat Ro Khanna a declarat că acuzațiile de agresiune sexuală reprezintă o „linie roșie”, iar Partidul Democrat din Maine i-a cerut oficial lui Platner să se retragă din cursă.

De asemenea, senatorul Bernie Sanders, unul dintre cei mai importanți susținători ai săi, a transmis: „Având în vedere aceste acuzații extrem de grave, am recomandat ca el să se retragă”.

În plus, liderii democrați din Senat au anunțat că îi vor retrage sprijinul financiar dacă va continua campania.

Retragerea lui Platner vine pe fondul încercării Partidului Democrat de a recîștiga controlul Senatului în Congresul Statelor Unite. Pentru acest lucu, democrații trebuie să își mențină toate locurile și să învingă patru republicani aflați în funcție.