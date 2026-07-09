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Fermier italian condamnat la 16 ani de închisoare după ce a lăsat un muncitor indian să moară

Un fermier italian a fost condamnat miercuri la 16 ani de închisoare pentru moartea unui muncitor indian. Bărbatul fusese grav rănit într-un accident pe câmp, iar angajatorul l-a abandonat în loc să îl ducă la spital.
Fermier italian condamnat la 16 ani de închisoare după ce a lăsat un muncitor indian să moară
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
09 iul. 2026, 08:29, Știri externe
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Un tribunal din Latina, la sud de Roma, l-a găsit vinovat pe bărbatul de 39 de ani de omor intenționat, scrie dpa.

Cazul a provocat indignare în 2024 și a atras atenția asupra condițiilor de muncă uneori inumane cu care se confruntă muncitorii din Asia, care lucrează în agricultura italiană pentru salarii extrem de mici.

Satnam Singh, un muncitor de 31 de ani, a fost prins într-un utilaj în timp ce lucra pe un câmp la sud de Roma. Brațul drept i-a fost retezat, iar picioarele i-au fost zdrobite.

Muncitor abandonat după accident

În loc să îl ducă la spital, angajatorul l-a urcat într-o dubă, l-a dus la locuința sa și l-a lăsat acolo.

Soția lui Singh le-a spus anchetatorilor: „L-am implorat pe proprietar să ne ajute, l-am implorat în genunchi. Dar ne-a lăsat în fața casei și a fugit”.

În cele din urmă, vecinii au sunat la serviciile de urgență. Singh a fost transportat cu elicopterul la un spital din Roma, unde a murit din cauza rănilor.

Cazul a atras atenția asupra condițiilor dure în care lucrează mulți migranți în agricultura italiană. Singh venise în Italia împreună cu soția sa în 2021. Potrivit estimărilor, aproximativ 230.000 de persoane lucrează ilegal în acest sector, inclusiv mulți migranți din India și Pakistan, pentru salarii de 3 sau 4 euro pe oră, uneori chiar mai puțin.

Accidentul a avut loc pe un câmp din apropierea satului Borgo Santa Maria, la aproximativ 60 de kilometri sud de Roma, într-o zonă unde se cultivă mai ales pepeni și dovlecei zucchini.

Angajatorul a spus că a intrat în panică. Procurorii ceruseră o pedeapsă de 22 de ani de închisoare. Sentința poate fi atacată cu apel.

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