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Ciucu, după acuzațiile DNA de luare de mită: Eu nu am luat niciun leu. Îmi voi proba nevinovăția

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat joi, într-o postare pe Facebook, la puțin timp după ce DNA a anunțat oficial că el este acuzat de luare de mită pe vremea când era primar al Sectorului 6. „Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”, a scris Ciucu pe Facebook.
Ciucu, după acuzațiile DNA de luare de mită: Eu nu am luat niciun leu. Îmi voi proba nevinovăția
Diana Nunuț
18 iun. 2026, 18:47, Politic
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Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a reacționat joi după-amiază, într-o postare pe Facebook, la acuzațiile care îi sunt aduse lui și care au fost anunțate oficial și de către DNA.

El este vizat într-un dosar în care este acuzat de luare de mită pe vremea când era primar al Sectorului 6. Ciucu respinge acuzațiile și susține că nu a primit bani, afirmând că persoane terțe s-ar fi folosit de numele său pentru a solicita sume de bani în campania electorală de anul trecut.

„A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea. Uimire pentru că nu știu de unde vine și frustrare pentru că, dimpotrivă, am limitat corupția, după puterile mele, în toate pozițiile publice sau civice în care m-am aflat. Cu privire la acuzația de luare de mită… Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”, a scris Ciucu pe Facebook.

Ciucu: „Sper să scap cât mai repede de această tinichea”

Edilul general al Capitalei afirmă că dosarul îi complică activitatea administrativă și estimează că va trebui să răspundă acuzațiilor în instanță pentru o perioadă îndelungată.

„Aceste acuzații pică prost, într-un context prost: am enorm de mult de lucru la primărie și acum, cu acest dosar, voi avea de cărat după mine, probabil un an, doi sau trei, niște acuzații pe care va trebui să le demontez și un proces obositor și sâcâitor. Sper să scap cât mai repede de această tinichea”, a adăugat Ciucu.

Cu toate acestea, el a afirmat că își va continua activitatea și că nu își va modifica agenda publică.

„În afară de timpul pe care va trebui să îl dedic acestui proces (mai am și altele, m-au dat dezvoltatori imobiliari în judecată atunci când am protejat legitim interesul public), mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și voi munci cu toate puterile pentru orașul nostru. Voi ține capul sus, nu voi evita întâlnirile publice și nici contactul direct cu bucureștenii. Pentru că nu am de ce!”, a mai spus primarul general al Capitalei.

El a mai precizat faptul că va colabora cu anchetatorii și că este convins că își va demonstra nevinovăția.

„Nu intru în alte teze, nu știu cum m-am căpătuit cu acest dosar. Îmi voi proba nevinovăția și voi colabora cu toată buna credință pe care o am cu reprezentanții sistemului de justiție”, a conchis Ciucu.

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