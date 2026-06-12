Marian Trușcă, despre abuzul sexual asupra minorilor: Doar 1 din 3 cazuri este sesizat autorităților / Am instrumentat zeci de dosare

„Cam toate dosarele, câteva zeci de dosare pe care le-am instrumentat în mod direct în ultimei 10 ani și la care cumva am participat alături de colegii mei, au o componentă emoțională și psihologică foarte pregnantă”, spune Trușcă.

Acesta spune că primul dosar este și acela care l-a impactat cel mai mult și care a fost instrumentat în anul 2015. Este vorba despre antrenorul de handbal al unui lot privat care a abuzat mai multe fete ce erau jucătoare de handbal la acea vreme.

Antrenorul de handbal care și-a abuzat elevele

„A fost și mediatizat la vremea respectivă cu acel profesor de handball care abuzase aproape întreaga echipă de fete. Nouă victime am identificat la momentul respectiv, am convingerea că mai erau și altele care, din păcate, nu au dorit să vorbească, copiii de 12-14 ani. (…)

Chiar mă gândeam zilele trecute la acest caz într-o discuție cu cineva și îmi puneam problema oare ce fac și în ce stare sunt acele victime care acum au 22-24 de ani? Oare cum s-au integrat? Oare în ce măsură acel episod extrem dramatic din viața lor le-a marcat existența?Sunt convins că da, dar nu vom ști niciodată în ce măsură”, spune Marian Trușcă.

Ion Țibru era antrenorul unui lot privat de handball. Inițial, el a primit o pedeapsă de 30 de ani pe fond, însă a făcut apel și a fost condamnat în final la 22 de ani de închisoare, după cum își amintește procurorul Marian Trușcă.

Trușcă spune că acest caz l-a motivat și l-a marcat să continue pe această linie și să încerce să dezvolte sistemul.

Există mai multe baze de date cu abuzatorii sexuali

Întrebat dacă există un registru al abuzatorilor, procurorul Marian Trușcă spune că există multe baze de date creeate pe acest profil.

„Există o bază de date că se numiște V-Class la Inspector General Poliției și care înglobează foarte multe date despre persoane care au comis astfel de fapt. Există acest registru (n.r. – al abuzatorilor) care ajută și el într-o oarecare măsură, dar progresul din punctul meu de vedere cel mai important care s-a realizat în ultimul timp a fost acela că avem în sfârșit organe de urmărire penală cu adevărat specializate.

În special în București și în câteva locuri din țară, pentru că din păcate nu ne-am putut extinde, să spunem așa, specializarea la nivel național, așa cum mi-aș fi dorit eu”, a declarat Trușcă.

Doar 1 din 3 cazuri de abuz sexual este sesizat autorităților

Potrivit lui Trușcă, există un număr mai mare de condamnări îl ultimii ani pe pe acest registru, însă cea mai mare problemă este aceea nu toate cazurile de abuz sexual asupra minorilor nu sunt sesizate.

„Principala problemă sau una dintre marile probleme ale acestui tip de criminalitate este că el nu se sesizează. Potrivit studiilor foarte bine elaborate și realizate la nivel internațional, doar una din trei victime le sesizează (n.r. organelor de poliție) de-a lungul existenței faptul că a fost supusă unei forme de abuz”, spune Trușcă.

De asemenea, potrivit lui Trușcă, multe dintre acuzațiile care sunt formulate „pot fi cu adevărat probate, pentru că așa cum bine spuneți, principalele probe sau, de asemenea, singurele probe directe pe care te poți baza sunt cele care rezultă din mărturia victimelor”.

„Imaginați-vă ce dificil este să obții o astfel de mărturie când vorbim despre un copil de 4,5,6 ani, care, din cauza nivelului de dezvoltare, nu poate furniza toate informațiile pe care le-am dori”, spune Trușcă.

Cu toate acestea, procurorul afirmă că a reușit, alături de colegii săi să instrumenteze multe dosare de acest tip.

„În foarte multe cazuri pe care le-am instrumentat în ultimii ani eu și colegii mei la nivelul Parchetului Capitalei, am reușit chiar și acest lucru: să documentăm abuzuri sexuale foarte grave comise cu mult timp în urmă față de momentul dezvăluirii și care s-au susținut și s-au susținut în fața instanței. Și atunci e bine că există această specializare pentru că avem acest tip de criminalitate în România”, a declarat procurorul Marian Trușcă.

Emisiunea completă poate fi urmărită pe YouTube.