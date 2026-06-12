OFF The Record. Marian Trușcă: Raportul CSM este „o radiografie” a Justiției și o invitație la dialog / Procurorul afirmă că Nicușor Dan „s-a grăbit” cu referendumul, dar acum „se poziționează destul de corect”

UPDATE Marian Trușcă spune că Nicușor Dan s-a grăbit cu referendumul, dar acum se poziționează corect față de Justiție

Procurorul Marian Trușcă a declarat, în emisiunea OFF The Record, că este vizibilă o schimbare în modul în care președintele Nicușor Dan se raportează la Justiție. El spune că șeful statului „s-a grăbit” atunci când a vorbit despre un referendum privind magistrații.

„Este într-adevăr vizibilă această evoluție a modului în care președintele se raportează. Cred că și-a dat seama că s-a grăbit cu acel referendum absolut inexplicabil”, a spus Marian Trușcă.

El a spus însă că evoluția ulterioară a lui Nicușor Dan arată o repoziționare corectă față de sistemul judiciar.

„S-a grăbit. A fost într-un moment în care n-a fost foarte inspirat. Dar apoi evoluția evenimentelor ne arată că a înțeles foarte bine și se poziționează destul de corect. Iar modul în care a numit procurorii mie îmi dă iarăși un semn”, a mai spus Marian Trușcă.

Trușcă a afirmat că procurorii numiți „vor confirma”.

„Cred că vor confirma acești procurori. Sunt alegerile cele mai bune care puteau fi făcute”, a conchis Marian Trușcă.

UPDATE Marian Trușcă, despre Cristina Chiriac: La primul interviu nu m-a convins, dar la reexaminare am văzut altceva

Procurorul Marian Trușcă a declarat că procurorul Cristina Chiriac nu l-a convins la primul interviu pentru funcția de procuror general, dar că la reexaminare prestația acesteia a fost diferită.

„Vă mărturisesc că, în prima interacțiune cu doamna, în primul interviu, pe mine nu m-a convins. Dar vă asigur că, încă o dată, este foarte dificil pentru un candidat, ca în acel context, venind pentru a candida pentru funcția de procuror general, să convingă. Intră foarte multe elemente în această ecuație, care țin și de structura de personalitate și de exercițiul de a vorbi în fața unei comisii”, a spus Marian Trușcă.

El a afirmat că nici la CSM prestația nu a fost „excepțională”, însă la reexaminare candidata a fost mai bine pregătită.

„Nici la CSM nu a fost o prestație excepțională. Dar la reexaminare, în schimb, am văzut altceva. Am văzut, în primul rând, o înțelegere a lacunelor pe care a părut să le aibă la primul interviu, pe care le-a acoperit. Era mult mai bine pregătită. A oferit câteva explicații, inclusiv cu privire la controversele legate de dosar. A oferit niște explicații foarte pertinente și foarte credibile”, a mai spus Trușcă.

Acesta a adăugat că Alex Florența și Marius Voineag au fost „foarte bine pregătiți”.

„Alex Florența și Marius Voineag au fost foarte bine pregătiți. Da, fără niciun fel de dubiu, fără niciun fel de rezervă, pentru că toată lumea a observat lucrul ăsta”, a declarat Marian Trușcă.

UPDATE Marian Trușcă respinge ideea „justiției capturate”

Procurorul Marian Trușcă a respins, în emisiunea OFF The Record, ideea că justiția ar fi „capturată” și spune că, în cei 26 de ani de carieră, nu i s-a impus niciodată vreo soluție într-un dosar. Acesta a comentat și documentarul Recorder despre justiție.

„Nu, nu m-am simțit niciodată capturat. În toată cariera mea de 26 de ani, niciodată, dar absolut niciodată, vreun șef nu mi-a impus vreo soluție”, a declarat Marian Trușcă.

El a spus că independența unui magistrat ține și de „structura internă” a acestuia.

„Independența este o chestie care ține și de structura ta internă și vă asigur că aproape niciun șef nu poate să-ți impună o soluție. Ok, poate să facă lucruri de anumit tip, dar o soluție nu ți-o poate impune dacă vrei”, a afirmat Trușcă.

„Știți cum ar trebui să ne uităm puțin la acest documentar? Să transcriem toate afirmațiile. Să facem abstracție de imagine, să facem abstracție de sunet și vom constata că bază factuală, cel puțin pe acuzațiile care țin de parchet, nu prea există”, a adăugat Marian Trușcă.

UPDATE Marian Trușcă critică reacțiile la raportul CSM: „Expediază un raport amplu și foarte bine motivat”

„Nici nu trecuseră 24 sau 48 de ore de la acest raport, vine acest comunicat al Secției pentru procurori, care e tot țâfnos, iertați-mi termenul. E o reacție care, în câteva paragrafe, expediază un raport foarte amplu și foarte bine motivat”, a declarat Marian Trușcă.

El spune că un astfel de raport ar fi trebuit combătut punctual, prin argumente și date, nu prin reacții generale.

UPDATE Marian Trușcă, despre raportul CSM: Este o radiografie și o invitație la dialog

Procurorul Marian Trușcă a declarat, în emisiunea OFF The Record, că raportului CSM nu ar trebui să i se spună „rechizitoriu”, pentru că termenul îi dă „o tentă de act acuzatorial”. El spune că documentul este mai degrabă „o radiografie” a sistemului de justiție.

Axesta consideră că raportul este „cea mai concretă expresie” a obligației CSM de a garanta independența justiției.

„Este, din punctul meu de vedere, acest raport, cea mai concretă expresie a obligației CSM-ului de a fi garantul independenței justiției. Este o reacție foarte bună, foarte pozitivă, din punctul meu de vedere, și aș zice că, în același timp, este chiar o invitație la dialog”, a spus Trușcă.

„Am văzut deja reacții foarte ostile, din nou foarte generale, bazate pe emoție, care, fără să facă trimitere la chestiunile concrete pe care le conține acest raport, critică și aduc din nou în atenția publică același tip de retorică, același tip de narativ: judecătorii eliberează corupții, CSM-ul este scut împotriva corupției și așa mai departe”, a afirmat Marian Trușcă.

Fostul procuror a spus că modul în care CSM a realizat raportul i se pare „absolut remarcabil”.

„Modul în care CSM-ul a ajuns la acest produs, la acest raport, cu răbdarea cu care el a fost conceput și care atinge fiecare subiect, mi se pare absolut remarcabil”, a mai spus Trușcă.

UPDATE Marian Trușcă: Nu suntem deloc îmbuibați. Sunt salarii decente, raportate la volumul de muncă

„Magistrații nou-admiși, până în cinci ani, cred că nu au cumul peste 2.000 de euro salariu, adică undeva la 10.000-12.000 de lei. Deci, dacă asta înseamnă a fi o meserie bănoasă, nu știu. În timp, undeva după 18 ani, dacă ajungi la Înalta Curte sau la Parchetul General, poți să iei 5.500 de euro. Dar haideți să punem în balanță și interdicțiile, și incompatibilitățile, și multe alte lucruri care nu se văd și nu se contabilizează”, a spus Marian Trușcă.

El a vorbit și despre orele suplimentare care, spune fostul procuror, nu sunt plătite.

„Am fost mulți ani procuror criminalist. Plecam noaptea la cazuri, mă întorceam poate la o zi, două. Niciodată, în toată existența mea de procuror criminalist, nu am solicitat și nu mi s-au plătit ore suplimentare. Niciodată, absolut niciodată. Și este cazul multor colegi. Sunt judecători care motivează acasă, motivează în weekend. Sunt ore care niciodată nu sunt plătite”, a afirmat Trușcă.

Fostul procuror respinge percepția că magistrații ar fi „îmbuibați”.

„Este percepția care a fost creată artificial. Nu suntem deloc îmbuibați. Sunt niște salarii cât se poate de decente, raportate la ceea ce înseamnă volumul mediu de muncă. Și cred că nu poate să ne fie rușine”, a mai spus Marian Trușcă.

Întrebat despre pensie, el a spus că se așteaptă la aproximativ 25.000 de lei, în baza legii anterioare.

„Cu pensia, cât ultimul salariu, 25.000 de lei. Este pensia maximă, care după 26 de ani, având o funcție de nivel superior, poate fi obținută, nu pe noua lege, ci pe legea de dinaintea legii noi. Asta e pensia la care mă aștept. Încă n-am primit-o, dar sper să fie asta”, a spus Marian Trușcă.

UPDATE Marian Trușcă, despre noile generații de procurori: Sunt foarte bine pregătiți profesional

Procurorul Marian Trușcă a declarat că noile generații de procurori sunt, în general, foarte bine pregătite profesional, iar tinerii continuă să fie atrași de magistratură, în ciuda problemelor de imagine ale sistemului judiciar.

„Cei care intră direct la institut parcurg acea perioadă de formare de doi ani și sunt, în general, tineri și foarte tineri, 24-25 de ani. În general, sunt niște copii foarte bine pregătiți profesional. Examenul este unul dintre cele mai dificile examene de admitere într-o profesie”, a declarat Marian Trușcă.

„Încă văd, din fericire, că, în ciuda afectării imaginii pe care am avut-o în societate, tinerii sunt atrași de această profesie. Ceea ce îmi indică e faptul că au această vocație. Este o profesie de vocație și tinerii cu vocație sunt atrași”, a adăugat acesta în cadrul emisiunii OFF The Record.

UPDATE Marian Trușcă afirmă că sistemul judiciar este supus presiunii publice, mediatice și politice

Procurorul Marian Trușcă a declarat, în emisiunea OFF The Record, că sistemul judiciar a fost supus, în ultimii ani, mai multor provocări, de la lupta anticorupție până la presiunile actuale venite din spațiul public, din presă și din zona politică.

„Sistemul a fost supus unor provocări multiple, de la această luptă împotriva corupției, sigur, de altfel justificată, dar care, de la un punct încolo, cred că a scăpat cumva de sub control, să spunem, până la acest moment în care iarăși suntem supuși presiunii publice, presiunii mediatice, presiunii clasei politice”, a declarat Marian Trușcă.

Fostul procuror a precizat că, în ultimii zece ani, până în 2024, a activat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, înainte de a reveni la Institutul Național al Magistraturii.

UPDATE Marian Trușcă: Violența sexuală împotriva copiilor este cea mai gravă formă de violență posibilă

Procurorul Marian Trușcă a declarat că violența sexuală împotriva copiilor este, din punctul său de vedere, „cea mai gravă formă de violență posibilă”. El spune că dosarele de acest tip lasă urme nu doar asupra victimelor, ci și asupra celor care le anchetează.

„Violența sexuală împotriva copiilor, este, din punctul meu de vedere, cea mai gravă formă de violență posibilă. Este ceva absolut inacceptabil din orice punct de vedere… Toate aceste dosare lasă o amprentă în plan emoțional și asupra celui care le instrumentează, respectiv procuror, polițist și chiar judecător”, a declarat Marian Trușcă.

El a vorbit și despre cazul care l-a determinat să se concentreze asupra combaterii violenței sexuale împotriva copiilor: un dosar din 2015, privind un profesor de handbal acuzat că a abuzat mai multe fete.

„Dosarul care a fost însă un trigger, un declic pentru mine, a fost dosarul din 2015, atunci când am început efectiv această activitate. A fost și mediatizat la vremea respectivă, cu acel profesor de handbal care abuzase aproape întreaga echipă de fete. Nouă victime am identificat la momentul respectiv, am convingerea că mai erau și altele care, din păcate, nu au dorit să vorbească, copii de 12-14 ani”, a spus Marian Trușcă.

Fostul procuror spune că acel caz l-a marcat, dar l-a și motivat să continue în acest domeniu.

„A fost un caz care, într-adevăr, m-a și marcat, dar m-a și motivat să continui pe această linie și să dezvolt cumva sistemul despre care vă vorbeam și de care vă mărturisesc că sunt foarte mândru”, a adăugat Trușcă.

UPDATE Marian Trușcă: „Anxietatea care a cuprins acum sistemul, referitor în special la statut, la predictibilitatea lui, m-a atins”

Procurorul Marian Trușcă, fost director adjunct al Institutului Național al Magistraturii, a explicat, în emisiunea OFF The Record, de ce a decis să se pensioneze după peste 26 de ani de activitate. El spune că decizia a fost influențată și de lipsa de predictibilitate privind statutul magistraților.

„26 de ani, 4 luni și, prin voia domnului președinte, încă o zi în plus. Am evoluat profesional sub o legislație care, după 25 de ani, îți permitea să faci acest pas. Și, vrând-nevrând, ca de altfel orice alt coleg, cred, la momentul ăsta ne facem un bilanț”, a declarat Marian Trușcă, la OFF The Record.

Fostul procuror a spus că a practicat profesia „cu foarte mare pasiune”, dar că tensiunile din sistem au contat în decizia sa.

„Pentru mine a fost un moment în care trebuia să fac o opțiune. Sigur, ea este o opțiune de a rămâne în continuare, pentru că am făcut profesia de procuror cu foarte mare pasiune. Dar nu pot să nu recunosc că, într-o oarecare măsură, și anxietatea care a cuprins acum sistemul, referitor în special la statut, la predictibilitatea lui, m-a atins într-o oarecare măsură”, a afirmat Trușcă.

El a precizat că un alt motiv a fost activitatea din ultimii zece ani în domeniul combaterii violenței sexuale împotriva copiilor, domeniu în care spune că poate contribui în continuare din avocatură.

„În plus, o chestiune care a contat pentru mine în această decizie a fost ceea ce am făcut în ultimii zece ani. Faptul că m-am axat foarte mult pe domeniul combaterii violenței sexuale împotriva copiilor și am realizat câteva lucruri la nivel de sistem care, din punctul meu de vedere, sunt remarcabile. În noua postură, aceea de avocat în activitate privată, pot să contribui foarte bine la dezvoltarea acestui domeniu în România, într-o manieră în care, în profesia de procuror, n-aș fi putut să o fac. Există anumite incompatibilități, anumite constrângeri legate de timp. Elementele astea punctuale m-au determinat să iau această decizie”, a mai spus Marian Trușcă.

Știrea inițială

Sistemul judiciar acuză clasa politică de tentativă de subordonare și face plângeri împotriva politicienilor români la organismele internaționale de profil.

În ce situație se află sistemul judiciar românesc după ani întregi de reforme și modificări legislative? Cât a afectat sistemul reforma pensiilor speciale? Cât afectează noua lege a salarizării unice sistemul de Justiție? Cine este vinovat pentru prescripția dosarelor? Ce repere, pregătire și răspunderi au magistrații români? Cum poate fi revigorată lupta anticorupție? Cum poate fi reformat CSM? Cine ar trebui să ancheteze magistrații? Despre toate acestea și multe altele discutăm cu procurorul Marian Trușcă, fost director adjunct al Institutului Național al Magistraturii, fost procuror șef al Serviciului de documente clasificate din DNA.

Vineri, de la ora 13.00, în exclusivitate, pe Mediafax.