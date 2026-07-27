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Curtea Supremă de Justiție, intervenție de ultim moment pe Legea salarizării. Cere șefilor Parlamentului să respecte Constituția, altfel va sesiza CCR

Prin două scrisori de ultim moment, cel mai înalt for al Justiției din România cere Parlamentului să respecte legea fundamentală a statului pe Legea salarizării.
Curtea Supremă de Justiție, intervenție de ultim moment pe Legea salarizării. Cere șefilor Parlamentului să respecte Constituția, altfel va sesiza CCR
Sorina Matei
27 iul. 2026, 18:04, Politic
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Un comunicat al celui mai important for de Justiție din România arată că „în exercitarea atribuțiilor sale constituționale și instituționale”, Înalta Curte de Casație și Justiție s-a adresat, în mod preventiv, conducerii Senatului și Camerei Deputaților, solicitând ca procedura parlamentară privind proiectul Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice să se desfășoare cu respectarea strictă a Constituției și a regulilor care guvernează procesul legislativ.

„Serioase probleme de constituționalitate”

Demersul a fost determinat de existența unor serioase probleme de constituționalitate care afectează chiar procedura de elaborare și promovare a proiectului de lege.

Scrisoare ÎCCJ către Sorin Grindeanu

În acest context, Înalta Curte a arătat că proiectul a fost elaborat și promovat într-o perioadă în care există probleme privind competența constituțională a unor membri ai Guvernului de a exercita atribuțiile aferente funcției, împrejurare care ridică serioase îndoieli asupra validității procedurii parcurse și asupra posibilității ca aceasta să constituie fundamentul unei inițiative legislative conforme Constituției.

Aceste vicii nu pot fi înlăturate prin simpla continuare a procedurii parlamentare, întrucât ele privesc chiar legalitatea și constituționalitatea etapei de inițiere a proiectului.

În același timp, Înalta Curte a atras atenția asupra numeroaselor probleme de constituționalitate pe care le ridică soluțiile legislative propuse, între care afectarea principiului separației și echilibrului puterilor în stat, încălcarea independenței autorității judecătorești, nerespectarea principiilor egalității în drepturi, securității juridice, protecției încrederii legitime, proporționalității și a exigențelor privind claritatea și previzibilitatea legii.

Înalta Curte de Casație și Justiție reafirmă că rolul său constituțional nu este acela de a apăra interesele unei singure categorii profesionale, ci de a contribui la garantarea supremației Constituției și a statului de drept”, arată ÎCCJ.

Dacă Parlamentul nu ascultă, ÎCCJ va sesiza CCR

În măsura în care legea va fi adoptată fără remedierea acestor deficiențe, Înalta Curte va sesiza Curtea Constituțională a României cu toate dispozițiile pe care le apreciază ca fiind contrare Constituției. O asemenea sesizare nu va privi exclusiv dispozițiile referitoare la magistrați, ci toate prevederile care afectează, cu încălcarea principiilor constituționale, categoriile profesionale defavorizate prin noua reglementare.

Scrisoare ÎCCJ către Mircea Abrudean

Constituția nu protejează drepturile unei singure profesii. Ea garantează egalitatea tuturor în fața legii, legalitatea exercitării puterii publice și respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor. Din această perspectivă, Înalta Curte de Casație și Justiție va exercita integral prerogativa conferită de Constituție de a sesiza Curtea Constituțională a României cu privire la toate dispozițiile legii care încalcă Legea fundamentală, indiferent de categoria profesională afectată.

Respectarea Constituției nu este o opțiune politică, ci o obligație care revine tuturor autorităților publice”, arată ÎCCJ.

Grevă împotriva Legii Salarizării

O grevă generală pe termen nelimitat va bloca mâine sistemul de sănătate, în timp ce angajații din sectorul financiar (ANAF, Vămi și Ministerul de Finanțe) încep greve de solidaritate. Sindicatele protestează vehement împotriva noii Legi a salarizării, acuzând eliminarea sporurilor, tăieri masive de venituri și inechități majore. Deși Curtea de Apel București a dispus o suspendare provizorie a traseului legislativ, acțiunile de protest continuă să escaladeze la nivel național.

Sănătate și Asistență Socială: Federația Sanitas a declanșat greva generală în peste 400 de unități medicale și spitale. Activitatea normală este complet blocată. 

Finanțe, ANAF și Vămi: Funcționarii publici se alătură protestelor prin greve de solidaritate programate în paralel cu medicii. 

Proteste stradale: Pichetările și manifestațiile sunt programate să se desfășoare pe întreaga durată a săptămânii în fața Parlamentului României.

Alte sectoare afectate: Grefierii și personalul din silvicultură pregătesc la rândul lor întreruperi de activitate.

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