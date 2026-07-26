„Nu a fost altă perioadă în care clasa politică să fi fost mai mai confuză sau slab pregătită ca acum”: Marian Alecu, unul dintre cei mai cunoscuţi antreprenori români

Marian Alecu, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori români, declară că „nu cred că a fost altă perioadă în istoria postdecembristă în care clasa politică să fi fost mai mai confuză, haotică sau slab pregătită ca acum”, conform Ziarul Financiar.

„Perioadă mai confuză şi mai deprimantă ca aceasta nu am întâlnit”

Potrivit acestuia, „mă interesează foarte tare felul în care se reflectă (n. r. – clasa politică) în activitatea social economică de zi cu zi. Sunt în afaceri de la începutul anilor ’90, dar perioadă mai confuză şi mai deprimantă ca aceasta nu am întâlnit”.

„Totul are loc doar în virtutea unei urgenţe cunoscute de mult dar nebăgate in seama pâna în ultima clipă, ca sunt bani PNRR, ca e Legea salarizării, nu contează cum le finalizăm, cât afectăm categoriile sociale cele mai diverse, important este sa le bifăm în ultima secundă, iar faptul ca se vor dovedi proaste sau incomplete nu importă. Noi le-am bifat şi după noi, potopul”, a transmis Alecu.

De asemenea, susține că „ideea de a guverna ţara a ajuns mai mult subiect de cancan, nimeni nu mai ia in serios responsabilitatea aceasta, mai important este să desfiinţezi propunerile celorlalţi decât să le susţii pe ale tale”.

„Consultările la Cotroceni sunt mai mult şuete colocviale urmate apoi de săptămâni de explicaţii, dar niciodată de soluţii sau asumarea vreunei responsabilităţi. Aţi auzit de vreo parte sau alta de vreun program de guvernare, de strategie pe termen scurt?”, a adăugat acesta.

„Nu contează pentru nimeni că suntem la granița unui conflict armat cu drone care au început să cadă zilnic, că ne va lovi criza carburanţilor, că inflaţia galopează, că turismul sau sănătatea în sistemul de stat este la pământ, că suntem în pragul calificativului junk. Contează că cele două partide mari au luptele lor interne şi finisează arta fugii de responsabilitate”, susține el.

„Politicienii noștri nu se pricep la mai nimic”

El afirmă că „până de curând ne tot văitam că corupţia din sectorul public este principala problema, dar eu cred că în ultima vreme (fără ca ea sa dispară) a fost net devansată de incompetenta si lipsa de profesionalism. Politicienii noştri au aerul că se pricep la toate domeniile și iau decizii cu un aer de superioritate și suficiență incredibile dar, din nefericire pentru noi toţi, nu se pricep la mai nimic”.

Marian Alecu declară că „mă așteptam ca Preşedintele să vină cu un spirit nou, cu idei de reformare a clasei politice si mai ales cu dorinţa găsirii unei strategii pentru țară, care să ne dea şansa unui nou început bazat pe resurse, capabilităţi, taxare corecta a mediului economic și mai ales a muncii, adaptare la complexitatea mediului extern. Cel puţin până, acum nimic nu se întâmplă, politicienii noştri îşi văd strict de vacanțe, de interesele mărunte și de micile înţepături între partide prezentate nouă ca un război ajuns la paroxism”.

„Ei chiar nu văd în ce hal a ajuns ţara, cât a scăzut nivelul de trai, cât de deprimaţi sunt oamenii pe stradă, cât de puţină încredere mai prezintă clasa politică în întregul ei, cât de mult a scăzut puterea de cumpărare?”, întreabă acesta.

Clasa politică, „responsabilă de haosul generalizat”

„Eu numesc clasa politică în întregul ei responsabilă de haosul generalizat în care ne desfăşurăm toţi activitatea și dacă aş şti că acest articol are vreun ecou cât de mic, le-aș cere să se trezească, să înţeleagă responsabilitatea majoră pe care o au, să lase interesele partinice mărunte deoparte și să treacă la treabă. Mai puţin televizor, mai multă muncă efectivă, domnilor politicieni”, transmite Alecu.

De asemenea, spune că „ne-am săturat de incompetență și infatuare. Înţelegeti că, ne convine sau nu, voi daţi tonul la tot ce se întâmplă în ţara asta şi deocamdată nu faceţi decât să vă feriţi de leadership şi implicare”.

„Vă întreb ca oameni, nu ca parlamentari, miniştri, etc: vă place cum merge ţara asta, cum trăiesc românii care v-au ales? Dacă da, asta e viaţa noastră, vă merităm şi ne merităm destinul şi suferinţa”, a conchis Marian Alecu.