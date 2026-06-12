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Procurorul Marian Trușcă la „Off the record”: „Niciodată, dar absolut niciodată, nu am cerut să fiu plătit pentru orele suplimentare”

„Plecam noaptea la caz și mai veneam după zile”, spune procurorul Marian Trușcă, invitat la „Off the record”. Citiți mai jos despre salariile și pensiile de „îmbuibați”, despre cum societatea se grăbește să pună etichete fără să știe contextul clar, despre falia creată „artificial” între sistemul judiciar și societate, despre volumul copleșitor de muncă.
Procurorul Marian Trușcă la „Off the record”: „Niciodată, dar absolut niciodată, nu am cerut să fiu plătit pentru orele suplimentare”
Facebook/Marian Trușcă
Luiza Moldovan
12 iun. 2026, 15:39, Social
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„Un sistem judiciar care s-a luat la trântă cu clasa politică” și care, ulterior, „a ajuns în conflict și cu societatea”. Este viziunea procurorului Marian Trușcă, invitat la „Off the record”, despre Justiția din România.

„Acum 10-11 ani vedeam cetățeni foarte bine intenționați, care în piață susțineau justiția. Aceiași cetățeni și-au schimbat atitudinea și par a fi ostili sistemului judiciar”, spune Marian Trușcă.

Acesta a susținut că lupta anticorupție, deși „justificată”, ar fi scăpat „de sub control” la un moment dat, iar sistemul judiciar a ajuns ulterior supus „presiunii publice, presiunii mediatice și presiunii clasei politice”.

„Nu suntem deloc niște îmbuibați. Avem niște salarii decente în raport cu volumul mediu de muncă”

Un subiect de foarte mare interes, pe care spațiul public l-a întors pe toate fețele, a fost abordat și la „Off the record” – salariile și pensiile magistraților.

Marian Trușcă invocă volumul imens de muncă ale tuturor celor din sistemul judiciar și despre care oamenii știu prea puțin.

El respinge ideea că magistrații ar fi niște „îmbuibați”, un termen care și-a făcut loc prea repede și cu prea mare nedreptate în spațiul public, un termen care nu amintește nimic nici de orele suplimentare, neplătite, nici de volumul copleșitor de muncă, nici de interdicții sau alte tipuri de conflicte care vin la pachet cu profesia de magistrat.

„Magistrații nou-admiși, cei de până-n cinci ani, nu depășesc 2.000 de euro salariu.

Adică undeva la 10-12.000 de lei.

În timp, adică după 18 ani, dacă ajungi la Înalta Curte sau la Parchetul General, poți să iei 5.500 de euro.

Dar haideți să punem în balanță și interdicțiile, și incompatibilitățile, și multe, multe alte lucruri care nu se văd și nu se contabilizează”, spune Trușcă.

„Niciodată nu am solicitat să fiu plătit pentru ore suplimentare”

„Plecam noaptea la cazuri, mă întorceam poate la o zi – două. Niciodată, în toată existența mea de procuror criminalist, nu am solicitat și nu mi s-au plătit ore suplimentare. Niciodată, absolut niciodată! Și este cazul multor colegi.

Sunt judecători care motivează acasă, motivează în weekend, stau peste program. Sunt ore care niciodată nu sunt plătite. Percepția societății a fost creată artificial. Nu suntem deloc „îmbuibați”.

Sunt niște salarii cât se poate de decente, raportate la ceea ce înseamnă volumul mediu de muncă.

Întrebat de pensia pe care o are (și pe care n-a primit-o încă), Marian Trușcă a spus că e în cuantumul ultimului salariu, adică 25.000 de lei.

„Este pensia maximă, care după 26 de ani, având o funcție de nivel superior, poate fi obținută nu pe noua lege, ci pe legea de dinaintea legii noi. Asta e pensia la care mă aștept, încă n-am primit-o, dar sper să fie asta”.

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