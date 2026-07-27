ONU semnalează o creștere bruscă a numărului de victime civile în Ucraina, ca urmare a atacurilor rusești

Organizația Națiunilor Unite avertizează că numărul victimelor civile din Ucraina a crescut puternic în luna iulie, pe fondul intensificării atacurilor aeriene rusești.

Reprezentanții ONU spun că bombardamentele afectează în mod extrem populația, dar și securitatea alimentară globală, având în vedere atacurile repetate care au avut loc asupra porturilor și navelor comerciale din Marea Neagră.

În cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, șefa Departamentului pentru Afaceri Politice și Consolidarea Păcii, Kayoko Gotoh, a declarat că de la începutul lunii iulie peste 170 de civili au fost uciși, iar alți 1.028 au fost răniți în urma atacurilor aeriene rusești asupra Ucrainei, relatează Ukrinform.

Potrivit reprezentantei ONU, atacurile cele mai mai multe au afectat clădiri de locuințe, locuri de joacă, benzinării, piețe și centre logistice, în timp ce Kievul a fost bombardat aproape constant.

Numai în capitala ucraineană, în această lună, cel puțin 56 de persoane au murit, iar alte 232 au fost rănite.

Ea a menționat, de asemenea, utilizarea zilnică a bombelor aeriene ghidate împotriva comunităților aflate pe linia frontului din regiunile Donețk, Harkov, Sumî, Herson, Dnipropetrovsk și Zaporijia.

Reprezentanta ONU a amintit că, de la începutul invaziei rusești la scară largă, organizația a confirmat moartea a cel puțin 16.141 de civili, dintre care 803 copii, iar alte 48.613 persoane, inclusiv 2.960 de copii, au fost rănite.

Aceasta a condamnat bombardamentele asupra civililor, declarând că „atacurile sunt inacceptabile, nejustificate și trebuie să înceteze imediat”, iar Organizația Națiunilor Unite condamnă fără echivoc astfel de acțiuni, indiferent unde au loc.

Atacurile Rusiei asupra porturilor și navelor comerciale din Marea Neagră pun în pericol securitatea alimentară la nivel mondial, a mai spus aceasta.

Ea a precizat că porturile Odesa, Chornomorsk, Pivdennyi, Izmail și Mykolaiv au fost lovite de mult prea multe ori, iar doar în această lună au fost înregistrate peste șase atacuri asupra navelor civile, în urma cărora 44 de membri ai echipajelor au fost uciși sau răniți.

Citând date ale Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), Gotoh a spus că prețul grâului pe piețele internaționale a crescut cu 20% de la începutul lunii iulie, atingând cel mai ridicat nivel din martie 2024.

Ea a făcut apel la reluarea dialogului diplomatic și a negocierilor, amintind că escaladarea conflictului nu trebuie lăsată să continue. Este nevoie de „un armistițiu imediat, complet și necondiționat”, a adăugat Gotoh.