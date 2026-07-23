Premierul Irlandei a ajuns la Kiev. Sprijinul pentru Ucraina și aderarea la UE, pe agenda discuțiilor

Prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, a ajuns joi la Kiev, într-o vizită oficială în cadrul căreia va avea întâlniri cu liderii ucraineni și va discuta despre sprijinul european acordat Ucrainei în contextul războiului cu Rusia.

Potrivit publicației Irish Independent, citată de Ukrinform, Micheál Martin se va întâlni cu președintele Volodimir Zelenski pentru a discuta despre modul în care evoluează războiul, cum ajută Uniunea Europeană acum, cât se află sub președinția irlandeză a Consiliului UE, și negocierile privind aderarea Ucrainei la blocul comunitar.

Pe agenda discuțiilor se va afla și contribuția pe care a avut-o Irlanda privind sprijinul pentru Ucraina, atât din punct de vedere financiar, cât și politic.

În timpul vizitei, premierul irlandez va avea o întrevedere și cu omologul său ucrainean, Serhii Korețki, dar și cu președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk, în Parlamentul de la Kiev.

Programul include și o vizită în zonele din capitala ucraineană afectate de recentele atacuri lansate de Rusia. Micheál Martin urmează să se întâlnească cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai ONG-urilor care oferă sprijin victimelor războiului.