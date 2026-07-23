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Premierul Irlandei a ajuns la Kiev. Sprijinul pentru Ucraina și aderarea la UE, pe agenda discuțiilor

Premierul Irlandei, Micheál Martin, a ajuns joi la Kiev pentru discuții cu liderii ucraineni despre sprijinul european pentru Ucraina.
Premierul Irlandei a ajuns la Kiev. Sprijinul pentru Ucraina și aderarea la UE, pe agenda discuțiilor
Maria Nițu
23 iul. 2026, 12:46, Știri externe
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Prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, a ajuns joi la Kiev, într-o vizită oficială în cadrul căreia va avea întâlniri cu liderii ucraineni și va discuta despre sprijinul european acordat Ucrainei în contextul războiului cu Rusia.

Potrivit publicației Irish Independent, citată de Ukrinform, Micheál Martin se va întâlni cu președintele Volodimir Zelenski pentru a discuta despre modul în care evoluează războiul, cum ajută Uniunea Europeană acum, cât se află sub președinția irlandeză a Consiliului UE, și negocierile privind aderarea Ucrainei la blocul comunitar.

Pe agenda discuțiilor se va afla și contribuția pe care a avut-o Irlanda privind sprijinul pentru Ucraina, atât din punct de vedere financiar, cât și politic.

În timpul vizitei, premierul irlandez va avea o întrevedere și cu omologul său ucrainean, Serhii Korețki, dar și cu președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk, în Parlamentul de la Kiev.

Programul include și o vizită în zonele din capitala ucraineană afectate de recentele atacuri lansate de Rusia. Micheál Martin urmează să se întâlnească cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai ONG-urilor care oferă sprijin victimelor războiului.

De asemenea, premierul va avea o întâlnire cu membrii comunității irlandeze din Kiev.

Vizita are loc după ce președintele Volodimir Zelenski l-a invitat pe Micheál Martin în capitala Ucrainei, în luna mai.

Irlanda deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene de la data de 1 iulie, iar mandatul țării se va încheia la data de 31 decembrie 2026.

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