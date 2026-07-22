UE aprobă participarea Marii Britanii la împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucraine

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat miercuri, 22 iulie, participarea Regatului Unit la mecanismul european de împrumut pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro.

Potrivit Consiliului Uniunii Europene, fondurile sunt folosite pentru a acoperi cele mai urgente nevoi de apărare ale Ucrainei în perioada 2026-2027, în contextul războiului declanșat de Rusia.

Angajamentul comun al Uniunii Europene și al Regatului Unit de a continua sprijinul acordat Kievului rămâne încă puternic, în ciuda schimbărilor care au avut loc recent.

Ministrul irlandez al Afacerilor Externe și Comerțului, Helen McEntee, a spus că aprobarea va extinde posibilitățile Ucrainei de a-și consolida capacitățile de apărare.

„Solidaritatea UE cu Ucraina este o prioritate-cheie a președinției irlandeze. Aprobarea de astăzi reflectă angajamentul comun al UE și al Regatului Unit de a sprijini Ucraina atât timp cât este necesar pentru a pune capăt războiului ilegal de agresiune al Rusiei și a asigura o pace cuprinzătoare, justă și durabilă. Participarea Regatului Unit la împrumutul de sprijin pentru Ucraina va permite Ucrainei să achiziționeze și de la producătorii de apărare din Regatul Unit, asigurându-se că Ucraina are capacitățile necesare pentru a-și proteja cetățenii”, a declarat Helen McEntee.

Datorită acestei decizii, Ucraina va putea folosi fondurile europene și pentru achiziționarea de echipamente și produse de apărare fabricate în Regatul Unit, pe lângă cele produse în statele membre ale UE, în țările SEE-AELS și în alte state terțe aprobate.

Din totalul de 90 de miliarde de euro, 60 de miliarde vor fi folosite pentru investițiile în industria de apărare și pentru achizițiile de echipamente militare. Alte 30 de miliarde de euro vor fi acordate sub formă de sprijin economic și bugetar direct.

Participarea Regatului Unit în acest proces a fost posibilă după semnarea acordului de contribuție cu Uniunea Europeană, pe data de 13 iulie.

Potrivit Consiliului UE, Londra îndeplinește toate condițiile prevăzute pentru statele terțe: contribuie financiar la mecanism, are un parteneriat de securitate și apărare cu Uniunea Europeană și oferă deja sprijin militar și financiar Ucrainei.

Consiliul Uniunii Europene va adopta oficial decizia în zilele următoare, prin procedură scrisă. Aceasta va intra în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Până în prezent, prin acest mecanism au fost deja acordate Ucrainei 8,1 miliarde de euro, dintre care 3,2 miliarde pentru sprijin bugetar și aproape 4,9 miliarde pentru apărare.

În 2026, Comisia Europeană estimează că va aloca încă 28,3 miliarde de euro din componenta destinată apărării, pentru sprijinirea industriei militare ucrainene.