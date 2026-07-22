Dubai îi recompensează pe rezidenții care își invită prietenii și familia. Beneficii de peste 700 de euro pentru atragerea turiștilor

Inițiativa vine într-o perioadă în care industria turismului încearcă să își revină după impactul conflictelor din regiune și al scăderii numărului de vizitatori străini.

Potrivit unui anunț făcut miercuri de biroul de presă al emiratului, Ministerul Economiei și Turismului din Dubai a lansat campania „A Dubai Invite”, prin care locuitorii sunt încurajați să devină ambasadori ai orașului și să îi convingă pe cei apropiați să își petreacă vacanța în Dubai, scrie AFP.

Programul este valabil în perioada 20 iulie – 31 octombrie, iar rezidenții care reușesc să atragă noi vizitatori vor beneficia de reduceri și vouchere în valoare totală de peste 3.000 de dirhami. Recompensele pot fi utilizate pentru sejururi la hoteluri, restaurante, parcuri de distracții și alte atracții turistice din emirat.

Pentru a beneficia de aceste avantaje, rezidenții trebuie să își înregistreze invitații pe o platformă online dedicată campaniei.

Dubai îi recompensează pe rezidenții care își invită prietenii și familia pentru a susține turismul

Lansarea programului are loc într-un context dificil pentru sectorul turistic din Emiratele Arabe Unite. În mod tradițional, lunile de vară reprezintă extrasezonul, temperaturile putând ajunge chiar și la 50 de grade Celsius.

În plus, industria turismului a fost afectată de tensiunile și conflictele militare din regiune. Deși Dubai rămâne una dintre cele mai populare destinații turistice din Orientul Mijlociu, cu aproximativ 19,5 milioane de vizitatori anual, imaginea de destinație sigură a fost afectată de războiul din regiune și de atacurile cu rachete și drone care au vizat Emiratele Arabe Unite în primele luni ale conflictului.

În perioada de vârf a sezonului turistic, mai multe hoteluri din Dubai, inclusiv cele situate pe insula artificială The Palm și în apropierea celebrului Burj Al Arab, au fost afectate de atacuri, ceea ce a determinat numeroși turiști să își anuleze vacanțele.

Autoritățile sprijină industria turismului

Deși situația de securitate s-a stabilizat în ultimele luni, iar o parte dintre turiști au revenit după armistițiul din primăvară, reprezentanții industriei hoteliere susțin că majoritatea clienților sunt în prezent rezidenți locali.

Pentru a limita efectele economice ale conflictului, autoritățile din Dubai au anunțat în luna mai un nou pachet de sprijin în valoare de 400 de milioane de dolari destinat companiilor din sectorul turismului. Acesta s-a adăugat unui program de ajutor lansat anterior, la sfârșitul lunii martie, în valoare de peste 270 de milioane de dolari.

Prin noua campanie de promovare, autoritățile speră să atragă mai mulți turiști internaționali și să stimuleze cererea într-o perioadă în care industria ospitalității încearcă să revină la nivelurile de dinaintea conflictului.