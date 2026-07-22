Tensiuni la granița NATO: Armata letonă a folosit gaz lacrimogen pentru a opri migranți veniți din Belarus

Armata Letoniei a anunțat că militarii desfășurați la frontiera cu Belarus au intervenit în ultimele 24 de ore pentru a opri un grup de migranți care încerca să intre ilegal în țară, notează Reuters.

Cel puțin cinci migranți au manifestat un comportament agresiv și au aruncat cu bucăți de lemn către soldați în timpul tentativei de trecere a frontierei, anunță autoritățile militare.

„În ultimele 24 de ore, militari ai Forțelor Armate, care acordau sprijin Serviciului de Frontieră de Stat , au depistat cel puțin cinci persoane care încercau să treacă ilegal frontiera de stat a Letoniei. Observându-i pe militari, persoanele respective au manifestat un comportament agresiv și au aruncat cu bușteni spre aceștia”, a informat armata letonă.

Provokācijas uz Latvijas–Baltkrievijas robežas turpinās, apliecinot, ka Baltkrievija joprojām izmanto nelegālo migrāciju kā hibrīdkara instrumentu. Aizvadītajā diennaktī NBS karavīri, sniedzot atbalstu Valsts robežsardzei robežas apsardzībā, konstatēja vismaz piecu personu… pic.twitter.com/3YYNymetwU — NBS (@Latvijas_armija) July 22, 2026

„Pentru a opri acțiunile ilegale și a preveni escaladarea situației, militarii au utilizat gaze lacrimogene. Întrucât persoanele au continuat să ignore somațiile legale ale forțelor de ordine și să manifeste un comportament agresiv, a fost tras un foc de avertisment în aer”, se arată într-un mesaj publicat pe X.

Război hibrid la granița NATO

Premierul Letoniei, Andris Kulbergs, declara săptămâna trecută că numărul migranților care încearcă să pătrundă în Letonia dinspre Belarus s-a dublat în ultima perioadă.

„Avem o situație serioasă… am consumat mult mai multe resurse decât preconizasem. Dar gestionăm foarte bine situația. Polițiștii de frontieră lituanieni și estonieni, precum și armata letonă, acordă sprijin la frontieră. Migrația provoacă îngrijorare în rândul populației. Le perturbă viața oamenilor”, spunea liderul guvernului de la Riga.

Letonia se confruntă cu această criză la frontiera cu Belarus încă din anul 2021. Riga, alături de Polonia și Lituania, acuză regimul de la Minsk și aliatul său, Rusia, că aduc persoane din Orientul Mijlociu și Africa pentru a le împinge peste graniță, într-o tentativă deliberată de destabilizare a flancului estic al NATO.

Tensiunile din regiunea statelor baltice rămân ridicate, având în vedere că Belarusul a permis trupelor ruse să folosească teritoriul său pentru invadarea Ucrainei în 2022 și au desfășurat exerciții militare comune cu armament nuclear rusesc.