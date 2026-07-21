Armata libaneză a desfășurat trupe în sudul Libanului după retragerea forțelor israeliene

Un prim test pentru suveranitatea Libanului

Armata Libanului a început desfășurarea trupelor în localitatea Zawtar al-Gharbiyeh, din regiunea Nabatieh, imediat după retragerea forțelor israeliene din zonă. Potrivit unui oficial libanez de rang înalt, citat de Reuters.

Conform planului, Libanul va desfășura trupe în localitățile Froun și Srifa, în vederea eliminării resursei umane și a logisticii grupării Hezbollah.

Transferul de control reprezintă primul test al planului negociat cu sprijinul Statelor Unite. Autoritățile de la Beirut speră că acest mecanism va permite restabilirea controlului asupra unui teritoriu de aproximativ 10 kilometri în interiorul Libanului, care se află în continuare sub ocupație israeliană.

Reînceperea ostilităților

Confruntările care au dus la ocuparea unei porțiuni din sudul Libanului au început în martie la două zile după ce Statele Unite și Israelul au lansat lovituri asupra Iranului. Hezbollah a lansat atacuri ca ripostă pentru uciderea ayatollahului Ali Khamenei, fostul lider suprem de la Teheran.

Zeci de localități au fost distruse, iar infrastructura publică, inclusiv spitale, stații electrice și instalații de alimentare cu apă, a suferit pagube majore, sute de mii de persoane fiind strămutate.

Un oficial militar israelian a declarat că programul pilot urmărește să testeze capacitatea Forțelor Armate Libaneze de a exercita suveranitatea în cele trei localități incluse în proiect.

Israelul și-a exprimat rezerve privind capacitatea Libanului de a dezarma Hezbollah, însă percepe acordul încheiat luna trecută un pas important către construirea unei păci durabile.

În acest context, președintele Libanului, Joseph Aoun, urmează să se întâlnească marți, la Washington, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Liderul de la Beirut va cere presiuni americane pentru retragerea trupelor israeliene din sud și va prezenta un plan pentru dezarmarea Hezbollah.