Președintele Libanului se întâlnește cu Donald Trump pentru a cere presiuni asupra Israelului și dezarmarea Hezbollah

Președintele Libanului, Joseph Aoun, va avea marți prima întâlnire față în față cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în cadrul primei vizite oficiale efectuate de un șef al statului libanez la Casa Albă în aproape două decenii, notează Reuters.

Vizita are loc într-un context tensionat pentru Liban și Orientul Mijlociu. Armata israeliană continuă să fie prezente în sudul țării, sute de mii de persoane sunt încă strămutate în urma atacurilor israeliene, iar Hezbollah respinge atât dialogul direct dintre Beirut și Israel

Solicitările liderului libanez

Liderul de la Beirut îi va solicita lui Donald Trump să exercite presiuni asupra Israelului pentru implementarea acordului mediat de Statele Unite la 26 iunie.

Documentul prevede dezarmarea treptată a Hezbollah, retragerea progresivă a trupelor israeliene din Liban și crearea condițiilor pentru relații pașnice între cele două state.

Aoun îi va prezenta liderului american o propunere scrisă privind dezarmarea grupării militante Hezbollah. Președintele libanez consideră că administrația americană dispune de influența necesară pentru a convinge Israelul să își retragă forțele și pentru a sprijini restabilirea suveranității Libanului.

Contextul regional

Situația din Liban s-a tensionat în ultimii ani pe fondul conflictelor dintre armata Israelului și gruparea Hezbollah.

În cadrul acordului de încetare a focului încheiat după conflictul din 2024, armata libaneză a fost desfășurată în sudul țării pentru a prelua depozitele de armament ale organizației, fără opoziția directă a unui Hezbollah considerabil slăbit.

Situația s-a deteriorat însă odată cu izbucnirea unui nou conflict, după ce Hezbollah a lansat în martie atacuri asupra Israelului, ca ripostă pentru ofensiva americano-israeliană asupra Iranului.

Riposta Israelului a constat într-o amplă campanie aeriană și terestră, soldată, potrivit Ministerului Sănătății din Liban, cu peste 4.300 de morți. De asemenea, IDF a ocupat mai multe teritorii din sudul Libanului, strămutând sute de mii de cetățeni.