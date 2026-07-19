Prima pagină » Știrile zilei » Președintele Libanului se întâlnește cu Donald Trump pentru a cere presiuni asupra Israelului și dezarmarea Hezbollah

Președintele Libanului se întâlnește cu Donald Trump pentru a cere presiuni asupra Israelului și dezarmarea Hezbollah

Președintele Libanului, Joseph Aoun, va fi găzduit de omologul său american Donald Trump la Casa Albă, în cursul acestei săptămâni. Liderul de la Beirut va cere presiuni americane pentru retragerea trupelor israeliene din sud și va prezenta un plan pentru dezarmarea Hezbollah.
Președintele Libanului se întâlnește cu Donald Trump pentru a cere presiuni asupra Israelului și dezarmarea Hezbollah
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
19 iul. 2026, 10:00, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Libanului, Joseph Aoun, va avea marți prima întâlnire față în față cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în cadrul primei vizite oficiale efectuate de un șef al statului libanez la Casa Albă în aproape două decenii, notează Reuters

Vizita are loc într-un context tensionat pentru Liban și Orientul Mijlociu. Armata israeliană continuă să fie prezente în sudul țării, sute de mii de persoane sunt încă strămutate în urma atacurilor israeliene, iar Hezbollah respinge atât dialogul direct dintre Beirut și Israel 

Solicitările liderului libanez

Liderul de la Beirut îi va solicita lui Donald Trump să exercite presiuni asupra Israelului pentru implementarea acordului mediat de Statele Unite la 26 iunie. 

Documentul prevede dezarmarea treptată a Hezbollah, retragerea progresivă a trupelor israeliene din Liban și crearea condițiilor pentru relații pașnice între cele două state. 

Aoun îi va prezenta liderului american o propunere scrisă privind dezarmarea grupării militante Hezbollah. Președintele libanez consideră că administrația americană dispune de influența necesară pentru a convinge Israelul să își retragă forțele și pentru a sprijini restabilirea suveranității Libanului. 

Contextul regional

Situația din Liban s-a tensionat în ultimii ani pe fondul conflictelor dintre armata Israelului și gruparea Hezbollah. 

În cadrul acordului de încetare a focului încheiat după conflictul din 2024, armata libaneză a fost desfășurată în sudul țării pentru a prelua depozitele de armament ale organizației, fără opoziția directă a unui Hezbollah considerabil slăbit. 

Situația s-a deteriorat însă odată cu izbucnirea unui nou conflict, după ce Hezbollah a lansat în martie atacuri asupra Israelului, ca ripostă pentru ofensiva americano-israeliană asupra Iranului. 

Riposta Israelului a constat într-o amplă campanie aeriană și terestră, soldată, potrivit Ministerului Sănătății din Liban, cu peste 4.300 de morți. De asemenea, IDF a ocupat mai multe teritorii din sudul Libanului, strămutând sute de mii de cetățeni. 

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
GSP.ro
Cum i-a păcălit pe jandarmi traficantul de persoane care a evadat chiar în timpul percheziției. Cascadoria fugarului a fost filmată
Gandul
Internarea la psihiatrie l-a schimbat radical? Cheloo, de nerecunoscut pe scena de la Arena Națională
Cancan
Milionarul Mitică Dragomir știe cine va fi noul premier al României: „Cred că îl agreează și Bolojan”
Prosport
„Borna zero” a României, construită la Făgăraș cu fonduri UE. Un catarg de 30 de metri va marca centrul geografic exact al țării
Libertatea
Ce s-a întâmplat cu vila Stelei Popescu din 2 Mai. Cine se ocupă acum de casa în care actrița își petrecea verile?
CSID
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia