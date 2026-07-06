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Avertisment de la Beirut. Președintele Libanului spune că ocupația israeliană blochează acordul de la Washington

Președintele Libanului, Joseph Aoun, a declarat că ceea ce el numește „ocupația israeliană” continuă să împiedice punerea în aplicare a acordului de la Washington.
Avertisment de la Beirut. Președintele Libanului spune că ocupația israeliană blochează acordul de la Washington
Andrei Rachieru
06 iul. 2026, 15:48, Știri externe
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„Ocupația israeliană continuă împiedică desfășurarea armatei și nu servește interesului atingerii obiectivelor noastre și ale celor de la Washington”, a afirmat șeful statului libanez.

Declarațiile vin pe fondul continuării atacurilor atribuite Israelului în sudul Libanului, soldate, potrivit autorităților locale, cu moartea a cel puțin patru persoane. Printre victime se numără și un cuplu căsătorit, fapt care a amplificat îngrijorările legate de impactul conflictului asupra populației civile, transmite Aljazeera.

În același timp, Joseph Aoun a respins ferm ideea unui conflict intern, avertizând asupra riscurilor destabilizării țării.

„Nu este loc pentru un război civil în Liban, în ciuda unor încercări de a incita la conflict”, a declarat acesta, reafirmând necesitatea menținerii unității naționale.

Situația din sudul Libanului rămâne una fragilă, în condițiile în care tensiunile cu Israelul persistă, iar aplicarea acordurilor internaționale, inclusiv a celor discutate la Washington, pare tot mai dificil de realizat.

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