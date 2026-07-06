Avertisment de la Beirut. Președintele Libanului spune că ocupația israeliană blochează acordul de la Washington

„Ocupația israeliană continuă împiedică desfășurarea armatei și nu servește interesului atingerii obiectivelor noastre și ale celor de la Washington”, a afirmat șeful statului libanez.

Declarațiile vin pe fondul continuării atacurilor atribuite Israelului în sudul Libanului, soldate, potrivit autorităților locale, cu moartea a cel puțin patru persoane. Printre victime se numără și un cuplu căsătorit, fapt care a amplificat îngrijorările legate de impactul conflictului asupra populației civile, transmite Aljazeera.

În același timp, Joseph Aoun a respins ferm ideea unui conflict intern, avertizând asupra riscurilor destabilizării țării.

„Nu este loc pentru un război civil în Liban, în ciuda unor încercări de a incita la conflict”, a declarat acesta, reafirmând necesitatea menținerii unității naționale.

Situația din sudul Libanului rămâne una fragilă, în condițiile în care tensiunile cu Israelul persistă, iar aplicarea acordurilor internaționale, inclusiv a celor discutate la Washington, pare tot mai dificil de realizat.