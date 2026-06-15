Locuitorii strămutați din sudul Libanului, avertizați să nu revină la casele lor în ciuda acordului SUA-Iran

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif, mediator în discuțiile dintre Washington și Teheran, a anunțat că acordul prevede „încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”.

Cu toate acestea, în sudul Libanului, unde forțele israeliene controlează o zonă de securitate, autoritățile locale au transmis mesaje prin care îi îndeamnă pe cetățeni să amâne întoarcerea acasă, informează Reuters.

Libanul a fost atras în conflictul mai larg din regiune, după ce Hezbollah a lansat atacuri asupra Israelului ca ripostă pentru eliminarea fostului lider suprem al Iranului, ayatollahul Khamenei.

În urma operațiunilor israeliene în Liban, mii de persoane au fost ucise și 1.2 milioane au fost strămutate.

Israelul refuză retragerea din Liban

Reacția statului libanez vine după ce ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat: „Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și cu mine conducem o politică clară care stabilește că IDF va rămâne în zonele de securitate din Liban, Siria și Gaza, fără nicio limită de timp, pentru a proteja, de acolo, granița și comunitățile israeliene împotriva elementelor jihadiste”, în urma anunțului privind acordului de pace.