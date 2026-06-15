Reacția Israelului la acordul de pace SUA-Iran: Armata va rămâne „la nesfârșit” în Liban, Siria și Gaza

Anunțul a fost făcut de ministrul israelian al Apărării care a transmis: „Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și cu mine conducem o politică clară care stabilește că IDF va rămâne în zonele de securitate din Liban, Siria și Gaza, fără nicio limită de timp, pentru a proteja, de acolo, granița și comunitățile israeliene împotriva elementelor jihadiste”.

În plus, Israel Katz a avertizat că orice atac iranian ca răspuns la acțiunile israeliene din Liban va fi întâmpinat cu o ripostă „de mare forță”.

În ultimii ani Israelul a preluat controlul asupra unor zone extinse din Gaza, Liban și Siria, totalizând aproximativ 1.000 de kilometri pătrați. De asemenea, Ierusalimul se află în conflict cu gruparea militantă Hezbollah, ca urmare a extinderii conflictului mai larg din Orient, început la finalul lunii februarie.

Detaliile acordului SUA – Iran

Reacția ministrului vine după ce un acord cadru de încetare a conflictului din Orientul Mijlociu a fost încheiat de autoritățile americane și iraniene, mediat de Pakistan, notează Associated Press.

Acordul prevede o încetare a focului extinsă și reluarea discuțiilor privind programul nuclear iranian. Implementarea înțelegerii nu a început încă, Iranul precizând că aceasta va intra în vigoare abia după semnarea oficială, programată pentru vineri, în Elveția.

În plus, acordul stipulează și o perioadă de 60 de zile pentru soluționarea unor chestiuni precum programul nuclear iranian și stocurile de uraniu îmbogățit. În cazul în care nu se ajunge la un consens, termenul ar putea fi prelungit.

Premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a confirmat că ambele părți au convenit asupra încetării imediate a operațiunilor militare, inclusiv în Liban.