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Hamas și-a decis noul lider politic: aliatul lui Sinwar

Hamas l-a numit pe Khalil al-Hayya noul lider al mișcării de rezistență palestiniană.
Hamas și-a decis noul lider politic: aliatul lui Sinwar
Sorina Matei
20 iul. 2026, 16:51, Știri externe
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Hamas l-a numit pe Khalil al-Hayya noul său lider, a anunțat agenția Reuters, citând un comunicat al mișcării. El îi succede lui Yahya Sinwar, ucis de forțele israeliene.

Al-Hayya a fost timp de mulți ani unul dintre membrii cheie ai Hamas, locuind în principal în Qatar și participând la negocieri indirecte cu Israelul cu privire la ostatici și încetarea focului.

Al-Hayya era considerat un aliat apropiat al lui Sinwar și unul dintre cei mai influenți lideri ai Hamas din afara Fâșiei Gaza. Conform Reuters, el a supraviețuit mai multor tentative ale Israelului de a-l ucide, inclusiv unui atac asupra orașului Doha în 2025. În timpul diferitelor atacuri israeliene, mai mulți dintre rudele sale au fost uciși.

Ziarul The New York Times a scris anterior că, înainte de atacul din 7 octombrie 2023, reprezentanții Hamas au discutat planuri cu Iranul, iar al-Hayya a participat la contacte cu un înalt oficial al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. În ianuarie 2025, el a numit atacul asupra Israelului din 7 octombrie un „moment istoric” și o „realizare militară”.

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