Alegeri parlamentare în Israel. Netanyahu merge la vot pe 27 octombrie, în primul scrutin după războiul cu Hamas

Israelul va organiza alegeri parlamentare la data de 27 octombrie, conform anunțului făcut de coaliția condusă de premierul Benjamin Netanyahu. Decizia pune capăt speculațiilor privind posibilitatea organizării unui scrutin anticipat, după ce Parlamentul israelian (Knesset) a votat în luna mai dizolvarea legislativului.

Șeful coaliției guvernamentale, Ofir Katz, a declarat în cadrul unei comisii parlamentare că va fi respectată data prevăzută de lege, iar cetățenii israelieni vor merge la urne pe 27 octombrie.

Acestea vor fi primele alegeri naționale organizate în Israel după atacul lansat de Hamas la 7 octombrie 2023 și conflictele militare care au urmat în Fâșia Gaza, Liban și Iran, scrie Reuters.

Sondajele indică dificultăți pentru coaliția lui Netanyahu

Cele mai recente sondaje de opinie arată că actuala coaliție formată din partide naționaliste și religioase ar putea pierde majoritatea parlamentară.

Cu toate acestea, opoziția nu dispune, în acest moment, de o formulă clară prin care să formeze un nou guvern.

Analiștii politici consideră că situația se poate modifica până la data alegerilor, având în vedere contextul regional și evoluția situației de securitate.

Campania electorală este așteptată să fie puternic influențată de consecințele războaielor purtate de Israel în ultimii ani și de percepția publică asupra conducerii actualului executiv.

Netanyahu încearcă să își păstreze puterea

Benjamin Netanyahu, cel mai longeviv prim-ministru din istoria Israelului, a revenit la putere în 2022, conducând cel mai de dreapta guvern din istoria recentă a țării.

Imaginea sa de lider puternic în domeniul securității a fost însă afectată de atacul surpriză al Hamas din 7 octombrie 2023, considerat unul dintre cele mai grave eșecuri de securitate din istoria statului israelian.

În plus, mai multe sondaje realizate în ultimele luni indică faptul că o parte semnificativă a populației este nemulțumită de modul în care guvernul a gestionat conflictul cu Iranul și consecințele acestuia asupra securității și economiei.

Cu toate acestea, Netanyahu rămâne unul dintre cei mai experimentați și influenți politicieni israelieni, fiind recunoscut pentru capacitatea sa de a depăși crize politice și de a reveni în fruntea guvernului chiar și în momente considerate nefavorabile.

Un scrutin cu miză majoră pentru viitorul țării

Alegerile din 27 octombrie sunt considerate decisive pentru direcția politică și de securitate a Israelului. În mod tradițional, guvernele israeliene ajung rar să își ducă la capăt întregul mandat de patru ani, iar scena politică este caracterizată de alianțe fragile și schimbări rapide.

Rezultatul scrutinului va influența atât politica internă, cât și relațiile externe ale Israelului, într-un context regional marcat de tensiuni și provocări de securitate fără precedent din ultimii ani.

Deși sondajele actuale indică un avantaj pentru opoziție în privința intenției de vot, lipsa unei majorități clare și posibilitatea unor noi alianțe politice fac ca rezultatul alegerilor să rămână deschis până în ziua votului.