Un nou lider la orizont? Eisenkot amenință hegemonia lui Netanyahu

Eisenkot, în vârstă de 66 de ani, se prezintă drept un outsider politic, cu un profil de militar dur și o biografie personală marcată de sacrificii în războiul din Gaza.

Israelienii se pregătesc pentru primele alegeri de la atacul devastator al grupării Hamas din 7 octombrie 2023 și de la conflictele armate care au urmat în Gaza, Liban și Iran, conflicte care au lăsat urme adânci în societate, scrie Reuters.

Partidul Yashar și calculele pentru guvernare

Potrivit sondajelor recente, noul partid al lui Eisenkot, Yashar („Drept” sau „Onest” în ebraică), ar urma să se claseze pe locul al doilea în parlament, imediat după Likud, formațiunea condusă de Netanyahu.

Niciunul dintre partide nu ar obține însă majoritatea necesară pentru a guverna singur.

Analiștii consideră că Yashar ar putea avea un avantaj major la formarea unei coaliții, fiind perceput drept mai deschis colaborării cu partide de centru și de stânga, într-un peisaj politic extrem de fragmentat. În cursa electorală se află și o formațiune condusă de fostul premier Naftali Bennett.

Poziția dură a lui Eisenkot pe securitate

O eventuală victorie a lui Eisenkot nu ar însemna neapărat o schimbare radicală a politicii de securitate a Israelului.

Fost comandant în războiul din 2006 cu Hezbollah, Eisenkot este cunoscut pentru doctrina sa militară dură, cunoscută drept „doctrina Dahiyeh”, care presupune lovituri disproporționate asupra infrastructurii adversarilor.

El a criticat public guvernul Netanyahu pentru acceptarea prea rapidă a presiunilor americane privind încetarea focului în Liban și respinge ideea unui stat palestinian, considerând-o „irelevantă” în actualul context de securitate.

Profilul personal care atrage alegătorii

Fiul unor imigranți marocani, Eisenkot a urcat toate treptele ierarhiei militare în cadrul Israel Defense Forces, fiind șef al Statului Major între 2015 și 2019.

Popularitatea sa a crescut semnificativ după ce fiul său, Gal Meir, a murit în Gaza în decembrie 2023, iar doi nepoți ai săi au fost, de asemenea, uciși în conflict.

Sacrificiile personale și imaginea de „om obișnuit” rezonează puternic cu alegătorii israelieni, inclusiv cu cei de origine mizrahi, un segment tradițional favorabil lui Netanyahu.