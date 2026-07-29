Un grup de coloniști israelieni a încercat să înființeze o așezare evreiască în Siria. Armata, la un pas să deschidă focul

Cazul evidențiază tensiunile tot mai mari din regiune și riscul ca inițiativele unor grupuri extremiste să complice și mai mult situația din sudul Siriei. Potrivit armatei israeliene, incidentul s-a produs recent, în timpul unei operațiuni nocturne, mai notează AP.

Armata israeliană – la un pas să deschidă focul

Militarii se pregăteau să lovească un grup de persoane despre care credeau că sunt combatanți sirieni care încercau să treacă frontiera. În ultimul moment au observat însă semne specifice evreilor ultraortodocși și au realizat că era vorba despre cetățeni israelieni care intraseră ilegal pe teritoriul Siriei și se întorceau acasă. Incidentul a atras atenția asupra grupului „Pioneers of Bashan”, una dintre organizațiile care organizează astfel de incursiuni.

Vor să creeze o așezare evreiască în Siria

Organizația a fost înființată în 2025 și își propune să creeze prima așezare evreiască în sud-vestul Siriei, în apropierea Înălțimilor Golan, teritoriu ocupat de Israel în urma războiului din 1967 și anexat ulterior, anexare nerecunoscută de cea mai mare parte a comunității internaționale. Membrii grupului susțin că zona are o importanță istorică și religioasă pentru poporul evreu, fiind identificată cu regiunea biblică Bașan. Aceștia afirmă că prezența unor comunități evreiești în zonă ar consolida securitatea Israelului și ar putea contribui la protejarea populației druze din sudul Siriei, afectată în ultimii ani de confruntări violente.

Declarații controversate

Liderul grupului, Amos Azaria, a declarat că organizația urmărește crearea unui „coridor umanitar” între Israel și provincia siriană Sweida, locuită în mare parte de druzi. În același timp, acesta a susținut că districtul Daraa, cu populație majoritar sunnită, ar trebui evacuat și înlocuit cu așezări evreiești, afirmații care au stârnit controverse. Până în prezent, activiștii nu au reușit să construiască nicio așezare permanentă, deoarece armata israeliană îi îndepărtează de fiecare dată când trec granița.

Armata israeliană condamnă acțiunile grupului

Forțele de apărare israeliene au transmis că tratează cu fermitate toate trecerile ilegale ale frontierei. Potrivit armatei, astfel de acțiuni distrag resurse importante de la misiunile militare și pot pune în pericol securitatea soldaților aflați în teren. Persoanele depistate sunt reținute și predate poliției israeliene. Cu toate acestea, presa locală relatează că până în prezent nu au fost formulate acuzații penale împotriva membrilor grupului.

Sprijin politic și îngrijorări privind extinderea fenomenului

Liderii organizației susțin că beneficiază de sprijin din partea unor miniștri și parlamentari din coaliția de guvernare. Pe rețelele sociale au fost publicate imagini de la întâlniri cu membri ai cabinetului israelian, iar mai mulți oficiali și-au exprimat public simpatia față de obiectivele grupării. Autoritățile siriene nu au comentat direct tentativele de pătrundere ale coloniștilor, însă continuă să condamne prezența militară israeliană în sudul Siriei și solicită retragerea trupelor.