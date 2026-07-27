Coloniștii israelieni au incendiat moschei și culturi agricole în Cisiordania. „Au venit de peste tot”, spun localnicii

Autoritățile palestiniene au declarat că două sate din Cisiordania au fost atacate în noaptea de duminică spre luni de grupuri de coloniști israelieni. Mai multe autoturisme au fost vandalizate, au fost furate bunuri din locuințe, iar pe clădiri au fost desenate graffiti cu mesaje de ură.

Primarul localității Qusra, din nordul Cisiordaniei, Abdul Azim Wadi, a precizat că o moschee aflată în construcție a fost incendiată, iar pe zidurile acesteia a fost inscripționat cuvântul „răzbunare”. Într-un incident separat, o altă moschee din satul Kour, aflat în aceeași zonă, a fost incendiată, iar pe pereții clădirii au fost scrise sloganuri de același fel, potrivit BBC.

Armata israeliană a transmis că în Qusra au fost trimiși militari, iar poliția investighează incidentul și adună probe.

Răspunsul Israelului: demolări și noi așezări în Cisiordania

Noile atacuri au loc numai la două zile după confruntările violente din nordul Cisiordaniei (satul Tal), soldate cu moartea a patru palestinieni și doi israelieni. Atât israelienii, cât și palestinienii se acuză reciproc că au provocat violențele.

Potrivit palestinienilor, după incidentul din Tal au fost raportate mai multe atacuri ale coloniștilor asupra satelor din Cisiordania. La rândul său, armata israeliană susține că a arestat peste 130 de persoane în cadrul unei operațiuni pe care o descrie drept „antiteroristă”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis un răspuns „puternic” după confruntările de vineri. Printre măsurile analizate se numără demolarea locuințelor a doi palestinieni suspectați că ar fi fost implicați în atac, iar guvernul israelian a anunțat că va accelera înființarea și legalizarea unor noi așezări agricole ale coloniștilor în Cisiordania.

Martori: „Au venit de peste tot”

O locuitoare a satului Sarra, aflat în apropierea zonei unde au avut loc confruntările, a declarat pentru sursa citată că locuința sa s-a numărat printre cele șase incendiate de coloniști. Femeia spune că a fugit în ultimul moment împreună cu cei patru copii ai săi.

„Au venit de peste tot. Am încercat să fugim, dar ne-au urmărit și au aruncat cu pietre”, a povestit aceasta.

Un alt localnic, venit din Statele Unite pentru a-și vizita familia, a spus că a fost rănit în confruntări și a avut nevoie de 12 copci la cap. El susține că atacatorii aveau fețele acoperite și erau înarmați cu bâte și alte obiecte contondente.

Ulterior, zeci de tineri palestinieni s-au adunat pentru a apăra satul după ce au observat din nou coloniști în apropiere. Militarii israelieni au intervenit pentru a separa cele două grupuri și au folosit în repetate rânduri gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea palestiniană.

Armata israeliană a declarat duminică că încearcă să prevină ceea ce numește „infracțiuni cu motivație naționalistă”, termen folosit pentru atacurile comise de coloniștii extremiști. Organizațiile pentru drepturile omului susțin însă că extinderea rapidă a coloniilor israeliene din Cisiordania contribuie la amplificarea violențelor împotriva palestinienilor.