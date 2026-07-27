Proiect-pilot pentru reconstrucția Fâșiei Gaza: Israelul testează un nou model de administrare

Potrivit planului aprobat duminică, proiectul urmărește testarea unui model de administrare și reconstrucție postbelică în zone ale Fâșiei Gaza care nu se află sub controlul Hamas.

Inițiativa include construirea de locuințe temporare, refacerea serviciilor esențiale, distribuirea ajutoarelor umanitare și amenajarea de adăposturi pentru persoanele strămutate.

Locuitorii din Gaza, relocați doar după verificări de securitate

Administrarea proiectului va reveni unei administrații tehnocrate, sprijinite de Forța Internațională de Stabilizare (ISF), o misiune multinațională care ar urma să contribuie la menținerea ordinii și la implementarea reconstrucției.

Aceasta va opera împreună cu armata israeliană în zonele aflate dincolo de așa-numita „Linie Galbenă”, o linie de securitate stabilită de Israel care delimitează sectoarele aflate sub controlul direct al armatei de cele în care aceasta nu este prezentă permanent.

Locuitorii din Gaza ar putea fi relocați în zona-pilot după verificări stricte de securitate, menite să confirme că nu au legături cu Hamas.

Dacă proiectul se va dovedi eficient, autoritățile israeliene intenționează să îl extindă și în alte zone ale Fâșiei Gaza.

Potrivit postului i24NEWS, care citează o sursă politică israeliană, decizia cabinetului are la bază planul în 20 de puncte al președintelui american Donald Trump, plan despre care aceeași sursă spune că a stat și la baza acordului de încetare a focului și a eliberării ostaticilor.

Israel: Armata rămâne pe „Linia Galbenă”

Armata israeliană va continua să controleze „Linia Galbenă” și nu se va retrage până când Hamas nu va fi complet dezarmat, iar Fâșia Gaza va fi complet demilitarizată, au dezvăluit surse diplomatice din Israel.

Cabinetul a aprobat și acordarea de imunitate juridică Forței Internaționale de Stabilizare, astfel încât membrii acesteia să poată acționa sub protecția legislației israeliene. Totuși, trimiterea oricărui contingent străin va necesita aprobarea primului ministru, a ministrului Apărării și a ministrului de Externe.

Condiții pentru statele participante

Israelul va decide, de asemenea, ce state pot contribui cu trupe la această forță. Vor putea participa doar țările care au acorduri de pace cu Israelul și care nu întreprind acțiuni juridice sau diplomatice împotriva statului israelian ori a oficialilor săi în fața instanțelor și organismelor internaționale, precum ONU sau Curtea penală Internațională.

Contingentul inițial ar urma să fie format din aproximativ 200 de membri proveniți din state considerate prietene, inclusiv din Uganda și Maroc.

Despre Fâșia Gaza

Fâșia Gaza este un teritoriu palestinian situat între Israel, Egipt și Marea Mediterană. Din 2007, enclava este controlată de Hamas, organizație considerată teroristă de Uniunea Europeană, Statele Unite și alte state.

După atacul Hamas din 7 octombrie 2023, armata israeliană a lansat o ofensivă militară și controlează în prezent mai multe zone ale teritoriului, susținând că își va menține prezența până la dezarmarea completă a grupării și demilitarizarea enclavei.