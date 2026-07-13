UE lansează un plan de aproape 884 de milioane de euro pentru sprijinirea palestinienilor și redresarea Fâșiei Gaza

Uniunea Europeană a hotărât să crească în mod semnificativ sprijinul pentru palestinieni și face un nou pas pentru refacerea Fâșiei Gaza, potrivit unui comunicat de presă.

Luni, Comisia Europeană a convocat la Bruxelles cea de-a doua reuniune a Grupului Donatorilor Palestinieni (PDG), unde a fost lansată o inițiativă majoră pentru redresarea rapidă a Gazei și pentru o coordonarea ajutorului internațional.

Reuniunea a fost coprezidată de comisarul european pentru Mediterana, Dubravka Šuica, și de prim-ministrul Autorității Palestiniene, Mohammad Mustafa.

La eveniment au participat 65 de delegații, inclusiv miniștri și înalți oficiali din statele membre ale Uniunii Europene și din țări partenere, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, instituțiilor financiare și organizațiilor regionale.

Pentru prima dată au participat și Înaltul Reprezentant al Consiliului pentru Pace, Nikolay Mladenov, dar și șeful Comitetului Național pentru Administrarea Gazei, Ali Shaath.

UE lansează Inițiativa „Team Gaza”

Principalul rezultat al reuniunii este lansarea oficială a Inițiativei Team Gaza, un program care pune la dispoziție 883,6 milioane de euro pentru susținerea proiectelor de redresare rapidă în Fâșia Gaza.

Inițiativa are ca scop coordonarea sprijinului financiar internațional, fiind într-o concordanță cu Planul de pace pentru Gaza și cu Rezoluția 2803 a Consiliului de Securitate al ONU.

La program participă Spania, Danemarca, Regatul Unit, Germania, Norvegia, Finlanda, Italia, Olanda, Franța, Japonia, Elveția, Suedia și Belgia, alături de Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții și Banca Mondială.

Australia și Canada au anunțat deja că vor să se alăture inițiativei.

Programul se bazează pe evaluarea daunelor și a nevoilor din Gaza, realizată în aprilie 2026 de Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite și Banca Mondială.

Fondurile vor fi folosite pentru refacerea serviciilor importante pentru populație, cum sunt infrastructura de apă și canalizare, gestionarea deșeurilor, sistemele de sănătate, energie, agricultură și alimentație.

În timpul vizitei recente în Israel și Palestina, comisarul Dubravka Šuica a ajuns la un acord cu autoritățile israeliene privind implementarea a două proiecte importante în domeniul gestionării apei și al deșeurilor din Gaza.

Aceste proiecte au fost discutate și în cadrul reuniunii de la Bruxelles.

Autoritatea Palestiniană prezintă reformele realizate

În cadrul întâlnirii, Autoritatea Palestiniană a prezentat care este stadiul din prezent, privind implementarea Agendei sale de reformă și măsurile convenite împreună cu Uniunea Europeană.

Printre progresele raportate se numără reforme în domeniul fiscal și al cheltuielilor publice, îmbunătățirea guvernanței, măsuri pentru dezvoltarea mediului de afaceri, digitalizarea serviciilor publice și modernizarea rețelelor de apă și energie electrică.

Autoritatea Palestiniană a prezentat și măsurile adoptate pentru reformarea sistemului de protecție socială și modernizarea sistemului de învățământ.

Noi fonduri prin mecanismul PEGASE

Comunicatul precizează, de asemenea, că un alt rezultat important al reuniunii este creșterea contribuțiilor financiare prin mecanismul european PEGASE, creat în 2008 pentru a transfera fonduri către Autoritatea Palestiniană în condiții de siguranță și transparență.

De la înființarea sa, PEGASE a direcționat către populația palestiniană aproximativ 3,8 miliarde de euro.

În marja reuniunii, Uniunea Europeană și Spania, Danemarca, Cipru, Irlanda, Grecia, Portugalia, Italia, Țările de Jos, Franța, Elveția și Belgia au semnat noi acorduri de finanțare în valoare de 41,7 milioane de euro, bani care vor fi acordați prin mecanismul PEGASE.

Această sumă se adaugă celor 310 milioane de euro pe care Comisia Europeană i-a alocat deja prin PEGASE pentru perioada 2026-2027.

Comisia Europeană amintește că Uniunea Europeană rămâne un partener de lungă durată al poporului palestinian.

Din 1994 până în prezent, Uniunea Europeană a oferit aproape 30 de miliarde de euro sub formă de asistență pentru palestinieni.

În aprilie 2025, Comisia Europeană a aprobat un program de sprijin în valoare de 1,6 miliarde de euro pentru redresarea și consolidarea rezilienței Palestinei în următorii trei ani.