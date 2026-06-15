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Patriarhia Română și MAE donează 50.000 de euro ajutor umanitar pentru Gaza prin Samaritan’s Purse. Sprijin pentru aproximativ 600 de persoane

Patriarhia Română și MAE oferă un ajutor umanitar de 50.000 de euro pentru populația vulnerabilă din Fâșia Gaza, prin organizația Samaritan’s Purse.
Patriarhia Română și MAE donează 50.000 de euro ajutor umanitar pentru Gaza prin Samaritan’s Purse. Sprijin pentru aproximativ 600 de persoane
Sursă foto: Hepta
Maria Nițu
15 iun. 2026, 20:20, Social
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Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe (MAE) au anunțat o donație de 50.000 de euro pentru sprijinirea comunității vulnerabile din Fâșia Gaza.

Ajutorul este direcționat prin organizația umanitară Samaritan’s Purse. Inițiativa vizează aproximativ 600 de beneficiari.

Într-un anunț făcut luni de Patriarhia Română, este precizat că: „Patriarhia Română şi Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă acordarea unui sprijin financiar în valoare de 50.000 de euro, destinat atât comunităţii creştine din Fâşia Gaza, precum şi altor persoane şi comunităţi, aflate într-o situaţie umanitară dificilă. Acest proiect de asistenţă umanitară completează acţiunea sistematică a României în sprijinul populaţiei civile din fâşia Gaza”.

Proiectul poartă numele „Gaza Christians Aid Package” și urmează să se desfășoare în perioada iunie – decembrie 2026, în orașul Gaza și în zonele din apropiere.

Potrivit autorităților, implementarea este posibilă prin sprijinul Ambasadei României la Tel Aviv, care a facilitat colaborarea cu organizația Samaritan’s Purse, o structură umanitară americană cu prezență locală, ce poate să transforme fondurile în ajutor pentru populația civilă.

„Suma, pusă la dispoziţie de Patriarhia Română în spiritul solidarităţii creştine şi al responsabilităţii sociale, va fi utilizată pentru asigurarea de alimente, medicamente şi alte bunuri de primă necesitate pentru familiile din regiune aflate în nevoie şi îndeosebi pentru copii. Proiectul de asistenţă umanitară va asigura sprijin direct pentru un număr estimat de 600 de beneficiari, fiind structurat pe patru piloni principali de intervenţie: asistenţă alimentară prin finanţarea pregătirii şi distribuirii a aproximativ 2.400 de mese calde, asistenţă educaţională prin achiziţionarea a 200 de rucsacuri complet echipate cu rechizite şcolare pentru copii, asistenţă medicală prin asigurarea de medicamente esenţiale pentru tratarea bolilor cronice şi kituri de igienă pentru 200 de persoane vulnerabile, precum şi acces la apă potabilă prin achiziţia şi distribuirea a 10 rezervoare mari de apă”, mai este precizat în anunț.

Autoritățile spun că proiectul va fi implementat respectând principiile umanitare internaționale de imparțialitate, non-discriminare, protecție și siguranță pentru beneficiari.

De asemenea, Patriarhia Română precizează că demersul face parte din eforturile de sprijin umanitar internațional și de implicare în stabilizarea regiunii, prin colaborare cu partenerii externi.

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