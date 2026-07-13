Acces gradual la rețelele sociale după 13 ani. Noile reguli pregătite de UE

Protejarea copiilor în mediul online este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă guvernele, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit acesteia, actualul model, în care marile platforme au acces aproape nelimitat la minori, nu mai poate continua.

„Rețelele sociale nu sunt jucărie”

„În Europa, credem că părinții sunt cei care își cresc copiii, nu algoritmii prădători. Rețelele sociale nu sunt o jucărie”, a afirmat președinta Comisiei Europene.

Von der Leyen a subliniat că se conturează deja un consens în rândul statelor membre privind stabilirea unei vârste minime pentru accesul copiilor la rețelele sociale. Ea a atras atenția că tinerii europeni petrec între patru și șase ore pe zi în fața ecranelor. La un ritm de șase ore pe zi, acest timp ajunge la aproximativ 20 de ani din viață.

Totodată, aproape 60% dintre copii s-au confruntat cu probleme emoționale sau psihosociale în mediul online, inclusiv anxietate, depresie, lipsa somnului, cyberbullying și expunere la conținut dăunător.

Platformele vor trebui să demonstreze că sunt sigure

Șefa executivului european a precizat că dezbaterea nu este despre interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale, ci despre momentul în care platformele pot avea acces la aceștia.

„Nu este vorba despre dacă copiii pot accesa rețelele sociale. Este vorba despre când rețelele sociale pot avea acces la copiii noștri”, a spus președinta Comisiei Europene.

Von der Leyen a explicat că responsabilitatea pentru siguranța minorilor nu trebuie să revină în primul rând copiilor și părinților, ci companiilor care dețin platformele.

„Cei care dezvoltă un produs sunt responsabili pentru siguranța lui. Nu ne așteptăm ca părinții să monteze acasă airbaguri sau centuri de siguranță. La fel trebuie să se întâmple și în cazul marilor companii din tehnologie”, a declarat aceasta.

Ea a amintit că, prin Regulamentul privind serviciile digitale (DSA), Uniunea Europeană obligă platformele să elimine altgoritmii și funcțiile care creează dependență, conținutul nociv, practicile manipulative și contactele nedorite. Von der Leyen a amintit că executivul european a luat recent măsuri împotriva TikTok și Meta.

Acces limitat până la 13 ani

Von der Leyen a explicat că raportul elaborat de panelul european de experți pentru protecția minorilor online recomandă o abordare armonizată la nivelul Uniunii Europene.

Potrivit recomandărilor, copiii cu vârsta de până la 13 ani ar putea utiliza rețelele sociale doar sub supravegherea părinților, tutorilor sau profesorilor și pentru perioade limitate. După această vârstă, accesul ar deveni gradual și ar depinde de măsura în care platformele demonstrează că oferă un mediu sigur și adecvat pentru minori.

CE va decide pașii următori

Președinta Comisiei Europene a precizat că raportul va fi analizat de executivul european, urmând ca instituția să decidă ce măsuri vor fi propuse în continuare.

Grupul special de experți a fost înființat pentru a formula recomandări privind o abordare comună la nivelul Uniunii Europene în domeniul protecției copiilor online, inclusiv posibile restricții de vârstă pentru accesul la rețelele sociale și măsuri suplimentare privind responsabilitatea platformelor.