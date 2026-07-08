ONU, UNICEF și peste 20 de state, coaliție pentru protectia copiilor în era inteligenței artificiale

Coaliția Internațională pentru Drepturile și Protecția Copiilor în Era Inteligenței Artificiale a fost prezentată în cadrul dialogului Organizației Națiunilor Unite privind guvernanța inteligenței artificiale, desfășurat în aceste zile la Geneva.

Potrivit El País, din coaliție fac parte peste 20 de state, alături de UNICEF, UNESCO și mai multe organisme ale ONU și ale Uniunii Europene.

Cine face parte din noua coaliție

Printre statele care s-au alăturat inițiativei se numără Austria, Brazilia, Bulgaria, Canada, Cehia, Coreea de Sud, El Salvador, Estonia, Indonezia, Italia, Japonia, Luxemburg, Maroc și Țările de Jos. Statele Unite și China, țările în care își au sediul unele dintre cele mai importante companii din industria inteligenței artificiale, lipsesc însă din coaliție.

Riscurile inteligenței artificiale pentru copii

Documentul adoptat la Geneva avertizează că dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale schimbă modul în care copiii învață, comunică și interacționează în mediul digital. Totodată, tehnologia poate amplifica riscuri precum manipularea, expunerea la conținut dăunător, crearea prin tehnologia deepfake a materialelor pornografice sau de abuz sexual asupra copiilor și profilarea algoritmică a minorilor.

Membrii coaliției s-au angajat să promoveze dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială „sigure, fiabile, demne de încredere și care respectă drepturile copiilor”, pe baza unui model centrat pe oameni și în conformitate cu Convenția ONU privind Drepturile Copilului.

„Unii miliardari au făcut bani din datele copiilor”

„Drepturile minorilor nu pot dispărea în lumea digitală. În fiecare zi, copii și adolescenți din întreaga lume accesează spații online în care pot fi răniți. Este datoria noastră să îi protejăm”, a declarat ministrul spaniol al Digitalizării, Óscar López, la prezentarea coaliției.

Oficialul a criticat modul în care sunt utilizate datele personale ale copiilor de unele companii din sectorul tehnologic: „Unii miliardari au câștigat foarte mulți bani din datele copiilor noștri. Acest lucru trebuie să înceteze. A venit momentul să fie trași la răspundere”.

„Prietenii digitali”, următoarea provocare

Tot mai multe state încearcă să limiteze efectele negative ale tehnologiei asupra minorilor. În ultimii ani, atenția s-a concentrat în special asupra rețelelor sociale, însă autoritățile și organizațiile internaționale atrag atenția că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale aduce noi provocări.

O fostă angajată a Facebook a avertizat, într-un interviu acordat sursei citate, că aceleași probleme observate în cazul rețelelor sociale s-ar putea repeta în cazul personajelor virtuale și al asistenților bazați pe inteligență artificială, cu care tot mai mulți tineri interacționează. Frances Haugen susține că „dacă nu extindem discuția de la rețelele sociale la prietenii digitali, vom vedea cum se repetă multe dintre aceleași probleme”.